Павел Прилучный показал перекошенное после драки лицо

12.01.2021, 9:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский актер Павел Прилучный решил показать, как выглядело его лицо после драки с бизнесменом в одном из ночных клубов Калининграда. Поклонники видели артиста уже после пластической операции, когда его лицо стало неузнаваемым.

В прошлом году между Павлом Прилучным и бизнесменом произошел конфликт. Они подрались в калининградском ночном клубе. При этом инициатором драки выступил актер, полагавший, что он справится с неприятелем. Но все обернулось получением серьезных травм и продолжительной реабилитацией.

После драки Павел Прилучный отправился в московскую клинику, где он находился несколько недель. Никто не видел его изувеченное лицо, но ходили слухи, что оно сильно пострадало. А когда актер все же показал его на фотоснимке, поклонники сочли, что лицо у артиста стало «перекошенным», поэтому пластическая операция, по их мнению, была оправданным шагом.