Мнение: Об истоках глубокой личной травмы Владимира Путина

12.01.2021, 8:36, Разное

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Для каждого, кто живёт в России и хоть немного интересуется политикой, одна вещь вполне очевидна. Нынешний российский президент Владимир #Путин незадолго до своего 40-летия пережил колоссальную идейную и духовную травму, которую до сих пор воспринимает как свою личную. И вот это чрезмерно личное восприятие до сих пор накладывает твёрдый отпечаток на все его приоритеты и действия. Более того, на образ мыслей.

Собственно, не он один из многих миллионов россиян перенёс подобную травму, имя которой… распад #СССР. По большому счёту, этот травмирующий опыт остаётся одной из центральных идей, вокруг которых наверчено коллективное бессознательное современных россиян. Просто в случае Владимира Путина, до сих пор считающего не две мировых войны, а именно развал Советского Союза, в его руках сосредоточены ещё и колоссальные возможности главы государства, унаследовавшего ядерное оружие…

Хотя и говорят, что крах советского строя стал неожиданностью только для совсем уж недалёких сограждан, это утверждение не совсем верно. Большинство искренне пыталось спасти СССР на первом и последнем референдуме в 1991 году. Упс! не получилось…

Но мог ли быть иной результат?

Кто-то из апологетов социализма подхалимски назвал ленинский Совнарком самым образованным правительством России за 100 лет. Хотя даже прямой предшественник его, Временное правительство Александра Керенского имело в своём составе 12 человек с высшим университетским образованием, в том числе зарубежным, двоих – с высшим военным, одного – с высшим духовным, одного с незаконченным высшим и только двоих из 18-ти – с начальным. Тогда как под руководством Владимира Ленина, который и сам закончил Санкт-Петербургский университет лишь экстерном, работали шестеро наркомов с высшим образованием, двое – с начальным церковным, трое – с гимназическим, один – с художественным, трое – с двумя-тремя классами начальной школы и двое самоучек. Высокий образовательный уровень, чего уж там!

Собственно, этот состав большевистской власти и заложил незыблемую традицию, когда на руководящие должности в СССР выдвигались в основном люди без систематического образования, от станка или от сохи. Например, Леонид Брежнев учился в учился в Курском землеустроительном-мелиоративном техникуме. Юрий Андропов окончил Рыбинский речной техникум. Константин Черненко и вовсе имел за плечами лишь трёхгодичную школу сельской молодёжи, а его диплом Кишиневского пединститута, полученный уже во время пребывания на высоком партийном посту в Молдавии – чистой воды профанация. Это всё последние перед Михаилом Горбачевым генсеки ЦК КПСС.

Чуть лучше был образовательный уровень у глав советских правительств. Александр Косыгин окончил заочно Ленинградский текстильный институт, Николай Тихонов – Днепропетровский метинститут, Николай Рыжков – Уральский политех, Валентин Павлов, пробывший на своём посту менее года, – Московский финансовый институт. Впрочем, и среди советских министров даже в последние годы СССР было достаточно выпускников агротехнических училищ, автогенно-сварочных техникумов и прочих фабрично-заводских училищ. Всё то же от сохи и от станка…

Справедливости ради, последний коммунистический генсек и первый советский президент Михаил Горбачев – выпускник юридического факультета МГУ. Но по специальности он проработал… всего лишь 10 дней, сразу перейдя в Отдел агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ. Где быстро позабыл все университетские знания, опустившись до уровня среднего обладателя диплома ВПШ при ЦК КПСС. А это – весьма специфическое «#образование».

Иными словами, когда исследователи, рассуждая о причинах краха СССР, указывают на то, что первопричиной стала растущая сложность объекта управления, превысившая интеллектуальные возможности самих управленцев, они не лукавят. Без хорошего, не догматического и не партийного высшего образования, на одних лишь природной смётке да житейском опыте – далеко не уедешь. Но высшие советские управленцы, увы, были именно такими – скверно образованными и мало компетентными даже в своих предметных областях.

Зато из пролетариев или крестьян, т.е. классово близкие…

Собственно, сейчас повторяется примерно та же кадровая политика, когда руководящие посты получают люди не слишком образованные, зато безусловно верные. Тот же премьер-министр Михаил Мишустин за плечами имеет всего лишь «Станкин», причём наполовину вечерний, а его кандидатская и докторская степени, полученные уже в период пребывания в высоких чинах на госслужбе, увы, низачот.

Меж тем сложность управленческих задач продолжает нарастать, а масштаб вызовов, стоящих перед управленцами всех стран, только увеличивается. Кажется, Владимир Путин рискует под занавес жизни увидеть ещё одну геополитическую катастрофу и получить финальную личную травму?

Или нет?

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