 

Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена

12.01.2021, 8:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Противостояния двух политических сил в США по-прежнему находится в активной фазе. Общественность имеет возможность наблюдать беспрецедентный случай, когда действующий президент страны подвергается цензуре со стороны частных корпораций.

Речь идет о блокировке аккаунтов Дональда Трампа в популярных социальных сетях, где политик имел возможность обращаться к избирателям. Многие эксперты сходятся во мнении, что американские левые силы взяли под контроль информационную повестку, что может привести к катастрофическим последствиям.

Недавно стало известно, что Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Информация, обнародованная на сайте Белого дома, гласит, что данный шаг позволит провести инаугурацию Джо Байдена с соблюдением повышенной безопасности.

Таким образом, в силу вступило распоряжение, в соответствии с которым необходимо направить федеральную помощь в округ Колумбия. Стоит отметить, что режим ЧС продлится до 24 января.

При этом в данный момент демократы готовят процедуру импичмента Трампа. Известно, что для этого собрано уже достаточное количество голосов, передает Life.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Сделано важное заявление о вакцине против коронавируса

25.10 / Мнение: Книг-шоу Рощина. Как я стану убийцей. Наконец – русский автор!

27.07 / Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

18.12 / Мнение: О страшном наказании для Путина лично

28.08 / Протесты в Беларуси, день 20

30.11 / Мнение: Опасность литературного вымысла, как учили языки в СССР и цена книг на советском рынке

30.10 / Фиолетовые пальцы — еще один симптом коронавируса?

23.12 / Как рассмешить королеву: стало известно, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на первое совместное Рождество

12.10 / Владимир Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

30.09 / «Идиот немножко. И жук» – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска