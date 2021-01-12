Гривна к евро укрепилась до 34,28 грн/€
12.01.2021, 7:12,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 января.
Гривна к доллару укрепилась на восемь копеек – с 28,28 грн/$ до 28,20 грн/$.
Курс гривны к евро поднялся на 63 копейки – с 34,91 грн/€ до 34,28 грн/€.
К российскому рублю гривна укрепилась с 3,84 грн за 10 руб. до 3,77 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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