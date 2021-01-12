Гривна к евро укрепилась до 34,28 грн/€

12.01.2021, 7:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 января.

Гривна к доллару укрепилась на восемь копеек – с 28,28 грн/$ до 28,20 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на 63 копейки – с 34,91 грн/€ до 34,28 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,84 грн за 10 руб. до 3,77 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—