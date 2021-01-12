Шубский мог потратить 12 млн рублей на изготовление памятника для Веры Глаголевой

12.01.2021, 8:00, Разное

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Вдовец российской актрисы Веры Глаголевой мог потратить не менее 12 миллионов рублей на изготовление ее могильного памятника. Многие поклонники артистки предположили, что таким образом Кирилл Шубский пытается замолить свои грехи.

Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году после продолжительной борьбы с раком, о котором было известно только самым близким родственникам. В 2019 году на ее могиле, расположенной на московском Троекуровском кладбище, поклонники актрисы обнаружили роскошный архитектурный комплекс, разработкой которого занималась сестра усопшей Мария.

В архитектурный комплекс входят: тургеневская беседка со стеклянным куполом, вымощенные камнем тропинки и скамейки с чугунными витыми спинками. Изготовление одной лишь беседки могло обойтись в 2 миллиона рублей, а стоимость всего комплекса, как полагают эксперты, составила не менее 12 миллионов. При этом средства выделил вдовец Веры Глаголевой Кирилл Шубский.

Стоит отметить, при жизни Веры Глаголевой в СМИ публиковались слухи, что супруг неоднократно ей изменяет. Это стало поводом для рассуждений о том, что вдовец пытается замолить грехи, поэтому решил изготовить такой дорогостоящий мемориал для покойной жены.