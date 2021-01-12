Кошки понимают человеческую речь – ученые

12.01.2021, 8:04, Разное

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Котовладельцев можно разбить на 2 лагеря: одни утверждают, что их кот все понимает, только ответить не может, другие — что коты вообще не понимают человеческую речь.

Но что же на самом деле? Понимают ли кошки, что говорит хозяин или они ориентируются только на интонацию в голосе?

В этом вопросе попытались разобраться японские ученые Ацуко Сайто и Казутака Шинозука, результаты исследования удивительны, ведь удалось доказать, что кошки не просто различают интонацию, они понимают человеческую речь.

Как именно проводили эксперименты?

Понятное дело, что поговорить с кошками в прямом смысле слова нельзя, точнее можно, но ответ Вы не поймете. Те не менее, ученые пообщались с 78 котами и кошками, для чистоты эксперимента в исследовании участвовали не только домашние коты, но и животные из кото-кафе, у которых нет определенного хозяина.

За основу взяли вопрос: «Понимает ли кот, как его зовут? Может ли отличить свое имя от похожих слов?«

Хозяин или, в случае кошек из кафе, человек, который кормит и ухаживает за котом поочередно произносили слова, созвучные с кличкой кота и саму кличку. К примеру, кота зовут Васька, созвучные слова «Аська, Баська, Маська и т.п.»

В другой части эксперимента, произносить клички животных должны были люди незнакомые. Клички кошек из кафе также «перемешивали» между собой и называли поочередно.

Так вот, оказалось, что во всех случаях мурлыки, а точнее более 50% опрошенных котов, реагируют именно на свою кличку, а созвучные слова и чужие имена игнорируют.

Реагируют кошки по-разному: они могут подойти к человеку, повернуться к нему или просто шевельнуть ухом, все зависит от степени заинтересованности.

Но результат таков — большинство котов могут отличить свое имя от похожих по звучанию слов, а значит и человеческую речь они понимают.

На сколько хорошо кошки понимают человека?

У наших питомцев, в самом деле отлично развит слух и они хорошо запоминают слова. В среднем кот может запомнить до 100 слов, произносимых хозяином.

Некоторые кошки могут различать на слух до 20 названий предметов и приносить их хозяину, но это, конечно, результат долгих тренировок. Важную роль играет также интонация, коты отлично понимают, что хозяин зол или расстроен по одному тону голоса.