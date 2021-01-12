 

Кошки понимают человеческую речь – ученые

12.01.2021, 8:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Котовладельцев можно разбить на 2 лагеря: одни утверждают, что их кот все понимает, только ответить не может, другие — что коты вообще не понимают человеческую речь.

Но что же на самом деле? Понимают ли кошки, что говорит хозяин или они ориентируются только на интонацию в голосе?

В этом вопросе попытались разобраться японские ученые Ацуко Сайто и Казутака Шинозука, результаты исследования удивительны, ведь удалось доказать, что кошки не просто различают интонацию, они понимают человеческую речь.

Как именно проводили эксперименты?

Понятное дело, что поговорить с кошками в прямом смысле слова нельзя, точнее можно, но ответ Вы не поймете. Те не менее, ученые пообщались с 78 котами и кошками, для чистоты эксперимента в исследовании участвовали не только домашние коты, но и животные из кото-кафе, у которых нет определенного хозяина.

За основу взяли вопрос: «Понимает ли кот, как его зовут? Может ли отличить свое имя от похожих слов?«

Хозяин или, в случае кошек из кафе, человек, который кормит и ухаживает за котом поочередно произносили слова, созвучные с кличкой кота и саму кличку. К примеру, кота зовут Васька, созвучные слова «Аська, Баська, Маська и т.п.»

В другой части эксперимента, произносить клички животных должны были люди незнакомые. Клички кошек из кафе также «перемешивали» между собой и называли поочередно.

Так вот, оказалось, что во всех случаях мурлыки, а точнее более 50% опрошенных котов, реагируют именно на свою кличку, а созвучные слова и чужие имена игнорируют.

Реагируют кошки по-разному: они могут подойти к человеку, повернуться к нему или просто шевельнуть ухом, все зависит от степени заинтересованности.

Но результат таков — большинство котов могут отличить свое имя от похожих по звучанию слов, а значит и человеческую речь они понимают.

На сколько хорошо кошки понимают человека?

У наших питомцев, в самом деле отлично развит слух и они хорошо запоминают слова. В среднем кот может запомнить до 100 слов, произносимых хозяином.

Некоторые кошки могут различать на слух до 20 названий предметов и приносить их хозяину, но это, конечно, результат долгих тренировок. Важную роль играет также интонация, коты отлично понимают, что хозяин зол или расстроен по одному тону голоса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Ученые: Стресс во время беременности влияет на структуру мозга будущего ребенка

06.11 / Мнение: Украина по заветам Навального

14.08 / На языке найдены новые типы универсальных клеток вкусовых рецепторов

09.10 / “Часовые пояса”: Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню

11.07 / Личное: Louis Vuitton против всех нас?

17.10 / Испуганная, нелюбимая женщина – Личное мнение

12.01 / Москва продолжит обновлять общественный транспорт в 2021 году

17.11 / Мирослава Карпович назвала самую лучшую и надежную часть тела у мужчины

27.11 / Россияне могут остаться без пенсий из-за нововведений

06.11 / Одежду Навального выставят в храме Вооруженных сил России рядом с фуражкой Гитлера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска