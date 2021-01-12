Крупные компании США заморозили политические пожертвования

12.01.2021, 7:50, Новости дня

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Множество крупных компаний, в том числе американская технологическая компания Google, сообщили о заморозке спонсирования политических кампаний для оценки событий, связанных с беспорядками в Вашингтоне.

Как информирует телеканал CNBC, ранее о таком решении сообщили компании Microsoft и Facebook.

«Мы заморозили все политические пожертвования от NetPAC (комитет по политическим пожертвованиям Google), пока мы изучаем и оцениваем его политику после крайне тревожных событий прошлой недели», – передает РИА «Новости» слова представителя Google Хосе Кастаньеды.

О частичном или временном прекращении политического спонсирования также объявили онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase, финансовая корпорация Citigroup, инвестиционный банк Goldman Sachs и сеть отелей Marriott International.

Тем временем компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

«Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США», – сообщил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.

В компании отметили, что намерены «обсудить свои опасения» напрямую с теми членами Конгресса, которых ранее поддерживали.

Напомним, ранее во вторник конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.