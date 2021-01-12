 

Стал известен победитель на выборах в нижнюю палату парламента Казахстана

12.01.2021, 6:50, Новости дня
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Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») победила на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, представляя итоги голосования.

«Распределение голосов следующее: партия «Нур Отан» – 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%», – передает РИА «Новости» слова Петрова.

Он отметил, что по итогам голосования три партии: «Нур Отан», «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК) проходят в парламент. «Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Ак жол». Указанные партии допущены к распределению мандатов», – рассказал Петров.

По итогам голосования Народная партия Казахстана набрала 9,10%, «Ак жол» – 10,95% голосов. Еще две участвовавших в выборах партии набрали менее 7% голосов. За Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» («Село») проголосовали 5,29% избирателей, за партию «Адал» («Честность») – 3,57%.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента республики) и маслихатов (местных представительных органов). Новая законодательная норма требует, чтобы в партийных списках в Мажилис было не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет. Электронное голосование на выборах депутатов мажилиса не предусмотрено.



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