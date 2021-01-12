 

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro уже доступны для предзаказа

12.01.2021, 5:26, Новости дня
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Весьма ожидаемые на рынке беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, выпущенные под брендом Samsung, стали доступны для предзаказа с понедельника, хотя до официальной презентации оставалось еще три дня.

Информация об этом быстро распространилась в сети после того, как данная модель наушников появилась в каталоге одного из интернет-магазинов. Объявлена и цена – 265 американских долларов.

Напомним, что модель Galaxy Buds Pro оснащена активной системой шумоводавления. В автономном режиме они способны работать до пяти часов. Вместе с наушниками 14 января «Самсунг» планирует показать публике смартфоны из серии Galaxy S21, а также некоторые другие гаджеты. Подробности узнаем уже в четверг.



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