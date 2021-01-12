 

Компания Xiaomi не считает браком недостатки своих смартфонов

12.01.2021, 5:26, Новости дня
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После того, как на рынок вышли смартфоны Xiaomi Mi 11, пользователи стали сообщать то об одном, то о другом недостатке данного устройства. Отвечая на запросы клиентов, производитель не желает признавать откровенный брак, говорят специалисты.

Так, мобильное устройство издает странные звуки, когда на нем начинают проигрывать музыку. Представители Xiaomi, однако, утверждают, что так и задумано. Кстати, на рынке мобильников данной модели продано уже более полумиллиона.

Ранее в той же модели было отмечено слишком большое потребление энергии, в результате чего быстро садился аккумулятор. Тогда виновным в этом недостатке назвали процессор Snapdragon 888. Также возникали недоразумения в работе зарядного устройства.



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