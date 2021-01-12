Убрав зарядное устройство, компания Apple сэкономила чуть больше 4 долларов

12.01.2021, 7:26, Новости дня

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Новая мода продавать современные смартфоны без зарядного устройства в комплекте должна бы иметь какие-то экономические основания, считают эксперты.

Однако компания Apple, предлагая покупателям iPhone 12 без такого устройства, сэкономила всего 4,2 американских доллара.

По крайней мере, такова разница в цене между данной версией смартфона и iPhone 11. Неужели эта копеечная сумма стоила того, чтобы предоставлять неудобства пользователям?

Все не так просто, говорят аналитики.

Во-первых, на многомиллионной партии Apple удалось сократить расходы более чем на 260 млн долларов. Во-вторых, зарядку все равно нужно купить. Но в этом случае пользователь может приобрести не только простое, но и более дорогое быстрое устройство. В-третьих, выпуск мобильника без зарядки сам по себе является маркетинговым ходом.