Наиля Аскер-Заде столкнулась с угрозами после интервью с Лукашенко

12.01.2021, 7:14, Разное

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Российская телеведущая канала «Россия 24» Наиля Аскер-Заде утверждает, что ей начали поступать угрозы и оскорбления от пользователей Сети.

С критикой в свой адрес она столкнулась после интервью, которое она взяла у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Угрозы, по словам Наили Аскер-Заде, поступают не только ей, но и детям. Критики обещают телеведущей, что ее расстреляют и в целом желают ей «сдохнуть». При этом досталось не только сотруднице телеканала, но и ее сторонникам, которых «отправляют в ад».

О поступающих оскорблениях и угрозах Наиля Аскер-Заде рассказала в авторском Telegram-канале. Она отметила, что ей обещают, будто она будет «гореть в аду», но сильнее всех. Несмотря на неприятный осадок телеведущая все же рада, что ей удалось эмоционально задеть зрителей, ведь она занимается журналистикой, которая не должна оставлять людей равнодушными.

Наиля Аскер-Заде брала интервью не только у Александра Лукашенко, но и его сына. Сейчас ее обвиняют в том, что за все то время пока длилось интервью, она не задала ни одного острого политического вопроса, но зато пообедала за одним столом с собакой президента.