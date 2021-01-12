 

Генштабы РФ и США обсудили международную безопасность

12.01.2021, 6:16, Новости дня
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Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире.

«11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».

Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.

В декабре замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.

До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ РФ имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций.



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