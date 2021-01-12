 

Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру

12.01.2021, 6:56, Новости дня
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.

– Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации, – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию».

Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей.



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