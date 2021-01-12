Московский госуниверситет запустит внутреннюю квантовую сеть связи

12.01.2021, 6:02, Новости дня

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Уже до конца текущего года между корпусами МГУ будет протянута защищенная линия вантовой связи, сообщают представители университета. В частности, она свяжет главный корпус вуза, физический факультет и Центр квантовых технологий.

По словам разработчиков системы, в ней используют криптографию при генерации и распределении ключей, что исключит какие-либо возможности утечки данных, которые будут передаваться на расстояние до 50 км.

Напомним, что ключи в таких системах состоят из фотонов, которые сразу же меняют свое состояние в случае попадания в третьи руки. Именно потому в квантовой связи уровень защищенности самый высокий, утверждают специалисты. Систему МГУ используют для дальнейших разработок в данной сфере.