 

Samsung выпустит смартфон с камерами на 200 мегапикселей

12.01.2021, 5:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Инсайдер, работающий под ником Ice Universe, сообщил сенсационную новость. По его словам, в этом году южнокорейская компания Samsung удивит пользователей сверхмощными датчиками своих камер на смартфонах.

Очевидно, что на «Самсунге» планируют увеличить качество получаемых фотоснимков до 200 мегапикселей, утверждает источник. Рекордную разрешающую способность разработчику удастся обеспечить за счет инновационного подхода.

Кстати, на сегодня наиболее продвинутыми считаются камеры смартфона с разрешением около сотни Мп. Маркетологи отмечают повышенный спрос на такие устройства. Поэтому нет ничего удивительного, что инженеры Samsung продолжают активно развиваться именно в этом направлении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Изобретен новый способ быстрой переработки пластика

30.08 / Чекалкин: Лекции по науке о счастье – самые посещаемые в Гарварде уже 10 лет

11.01 / Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19

27.12 / Стало известно имя лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards

23.07 / Эксперт: Многодневное голосование кратно увеличивает число наблюдателей

08.08 / В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

27.06 / Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

25.06 / Спецвыпуск программы “Москва. Кремль. Путин”: президент рассказал о тяжелом испытании

04.09 / Guardian – «расизм и насилие» — французский журналист, внедрившийся в органы правопорядка, рассказал о «культуре безнаказанности» среди полицейских

31.08 / Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска