Samsung выпустит смартфон с камерами на 200 мегапикселей

12.01.2021, 5:32, Новости дня

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Инсайдер, работающий под ником Ice Universe, сообщил сенсационную новость. По его словам, в этом году южнокорейская компания Samsung удивит пользователей сверхмощными датчиками своих камер на смартфонах.

Очевидно, что на «Самсунге» планируют увеличить качество получаемых фотоснимков до 200 мегапикселей, утверждает источник. Рекордную разрешающую способность разработчику удастся обеспечить за счет инновационного подхода.

Кстати, на сегодня наиболее продвинутыми считаются камеры смартфона с разрешением около сотни Мп. Маркетологи отмечают повышенный спрос на такие устройства. Поэтому нет ничего удивительного, что инженеры Samsung продолжают активно развиваться именно в этом направлении.