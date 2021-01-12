Президент Эстонии предложила увязать референдум о браке с доверием парламенту

12.01.2021, 6:02, Новости дня

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счел непонятным предложение президента Керсти Кальюлайд провести парламентские выборы, если на референдуме о браке большинство населения не поддержит законопроект о том, что брак – это союз мужчины и женщины.

Кальюлайд считает, что нужно увязать референдум «с политической ответственностью», если «большинства депутатов» считает этот вопрос «настолько важным». Она предложила «поставить вопрос о понятии брака на голосование в качестве законопроекта», чтобы голосование стало «голосованием по доверию нынешнему составу парламента», передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.

Ратас сказал, что предложение Кальюлайд «непонятно». Он заявил: «Чего она данной инициативой добивается? Выставление законопроекта, касающегося меньшинств, брака или какого-то другого вопроса на референдум?». По мнению премьера, Кальюлайд «мощно вступает на поле текущей политики», ведь «у каждого заявления президента имеется заметный вес, поэтому было бы честно высказать людям ясно, какой законопроект она хочет выставить на всенародное голосование».

Вопрос референдума звучит так: «Брак в Эстонии должен оставаться союзом мужчины и женщины?». Правящая коалиция хочет через референдум закрепить это положение в конституции. Против референдума выступает оппозиция, которая считает, что положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.

Напомним, депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Они «сделали это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность референдума о браке». В декабре 2020 года парламент Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.