В ООН напомнили Байдену о «позоре» США

12.01.2021, 6:02, Новости дня

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Тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть, заявили восемь независимых экспертов ООН.

Заявление приурочено к 19-й годовщине создания тюрьмы, «само существование» которой, по мнению экспертов, позорит не только США, но и «международное сообщество». Эксперты указали на злоупотребления и пытки в тюрьме, на плохое обращение с заключенными, которое приняло вопиющий характер, передает РИА «Новости».

В тюрьме на базе Гуантанамо «верховенство закона приостановлено, а правосудие отвергнуто», говорится в заявлении. Сейчас там все еще остаются 40 заключенных, лишь девяти из которым предъявлены обвинения или вынесены приговоры. Эксперты ООН считают, что новая администрация Джо Байдена должна «закрыть Гуантанамо окончательно и навсегда».

Заявление подписали спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, его коллеги по вопросам прав человека в контексте борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн и по внесудебным казням Агнес Калламар, а также пять экспертов рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться.