 

В ООН напомнили Байдену о «позоре» США

12.01.2021, 6:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть, заявили восемь независимых экспертов ООН.

Заявление приурочено к 19-й годовщине создания тюрьмы, «само существование» которой, по мнению экспертов, позорит не только США, но и «международное сообщество». Эксперты указали на злоупотребления и пытки в тюрьме, на плохое обращение с заключенными, которое приняло вопиющий характер, передает РИА «Новости».

В тюрьме на базе Гуантанамо «верховенство закона приостановлено, а правосудие отвергнуто», говорится в заявлении. Сейчас там все еще остаются 40 заключенных, лишь девяти из которым предъявлены обвинения или вынесены приговоры. Эксперты ООН считают, что новая администрация Джо Байдена должна «закрыть Гуантанамо окончательно и навсегда».

Заявление подписали спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, его коллеги по вопросам прав человека в контексте борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн и по внесудебным казням Агнес Калламар, а также пять экспертов рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Добровинский раскрыл стратегию в свете отказа Ефремова от признания вины в ДТП

03.07 / Смолий ушел по требованию Зеленского, в Беларуси начались массовые проверки правоохранителей. Главное из Telegram-каналов

02.07 / Подведение итогов голосования назначено на 12.00 четверга

12.11 / Глава СНБ Армении попал в больницу с сердечным приступом

10.08 / Польша предложила провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

29.06 / Иранский флот обвинили в краже сомалийской рыбы

17.11 / Умер пострадавший при сходе грузового состава под Владимиром

07.01 / “Скоро голыми в церковь ходить будут”, 47-летняя Наташа Королева надела “обнаженное” платье

18.12 / Песков оценил Шнурова в амплуа журналиста

25.10 / В Черкассах всеукраинский опрос проводили члены избиркома – Комитет избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска