Россию пригласили на инаугурацию Байдена
12.01.2021, 6:02,
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США передали РФ приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, сообщило посольство России.
В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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