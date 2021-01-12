Россию пригласили на инаугурацию Байдена

12.01.2021, 6:02, Новости дня

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США передали РФ приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, сообщило посольство России.

В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.