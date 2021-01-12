Компания TSMC построит отдельный завод для выпуска продукции для Intel по техпроцессу 4 нм

12.01.2021, 5:38, Новости дня

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Intel и тайваньская компания TSMC, являющаяся одним из важнейших поставщиков комплектующих для американского производителя электроники, обсуждают возможность строительства отдельного завода для выпуска продукции по техпроцессу 4 нм.

Само собой разумеется, все произведенные устройства будут идти на склады Intel. Судя по имеющейся информации, по данному поводу будет принято положительное решение.

Завод планируют построить на территории Баошана в Китае. Он будет запущен уже в следующем году. Однако в самом начале там начнет работать производственная линия по техпроцессу 5 нм. А изделия 4 нм начнут выпускать чуть позже, когда Intel начнет собирать соответствующие модели смартфонов.