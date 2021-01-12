 

Samsung создает робота, способного заменить полноценного помощника по дому

12.01.2021, 5:38, Новости дня
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Стирать белье, мыть посуду, накрывать на стол и подносить блюда с едой – все это и многое другое сможет робот, которого сейчас создают специалисты компании Samsung.

Умная машина, получившая название Bot Handy, станет полноценным помощником по дому, утверждают эксперты. Управлением занят искусственный интеллект, который, как известно, может обучаться в процессе обретения опыта.

Также робот оборудуют камерой, при помощи которой он будет распознавать предметы и людей, видеть препятствия на своем пути и вообще находить дорогу внутри дома или квартиры. Такая машина пока не способна стать настоящей домохозяйкой, но помогать в работе – ее призвание. На рынке она появится очень скоро, утверждает разработчик.



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