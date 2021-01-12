Мнение: Дальний родственник “Глобального ястреба”.

12.01.2021, 5:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гонка беспилотников продолжается.

Китай представил работающую версию нового тяжелого разведывательно-ударный БПЛА WJ-700. Впервые он был анонсирован осенью 2018-го года.

Сегодня он совершил свой первый полет. На вооружение он должен поступить в 2023-2024 годах.

Среди заявленных характеристик:

Масса – 3500 кг

Продолжительность полета – 20 часов

Действия на больших высотах, автономная посадка, наличие ракет "воздух-земля", стелс-покрытие.

Среди заявленных задач – ведение разведки, раннее обнаружение целей, постановка помех, удары по мобильным станциям управления, РЛС, бронетехнике и скоплениям войск, удары по наводным целям.



Декабрь 2020.



Ноябрь 2018.

По внешнему виду, машина является дальним родственником американского стратегического беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk.

Но, как показывает практика, китайцы не ограничиваются копированием и их БПЛА несколько отличаются от американских по ТТХ, причем в некоторых моментах, в лучшую сторону.

—