 

Мнение: Дальний родственник “Глобального ястреба”.

12.01.2021, 5:32, Разное
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Гонка беспилотников продолжается.
Китай представил работающую версию нового тяжелого разведывательно-ударный БПЛА WJ-700. Впервые он был анонсирован осенью 2018-го года.
Сегодня он совершил свой первый полет. На вооружение он должен поступить в 2023-2024 годах.
Среди заявленных характеристик:

Масса – 3500 кг
Продолжительность полета – 20 часов
Действия на больших высотах, автономная посадка, наличие ракет "воздух-земля", стелс-покрытие.
Среди заявленных задач – ведение разведки, раннее обнаружение целей, постановка помех, удары по мобильным станциям управления, РЛС, бронетехнике и скоплениям войск, удары по наводным целям.


Декабрь 2020.


Ноябрь 2018.

По внешнему виду, машина является дальним родственником американского стратегического беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk.

Но, как показывает практика, китайцы не ограничиваются копированием и их БПЛА несколько отличаются от американских по ТТХ, причем в некоторых моментах, в лучшую сторону.

Источник: Colonel Cassad



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