Госдеп «заявил» о завершении президентства Трампа

12.01.2021, 5:08, Новости дня

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На сайте Госдепа появилось ложное сообщение о том, что срок полномочий президента США Дональда Трампа уже закончился.

Утром на сайте в официальной биографии Трампа и вице-президента Майка Пенса появилась информация о том, что их полномочия закончились 11 января в 19.49. На момент публикации это время еще не наступило. Скриншоты с записью о завершении полномочий быстро распространились по интернету, после чего соответствующая страница перестала загружаться. Информацию в итоге исправили, а глава ведомства Майк Помпео велел провести внутреннее расследование, передает РИА «Новости» со ссылкой на Buzzfeed.

Напомним, Демократическая партия США готовится к попытке импичмента в отношении Трампа за «попытку совершения госпереворота» – именно так трактуется выступление президента перед протестующими, после которого те пошли захватывать Капитолий.