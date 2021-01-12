 

Штат Нью-Йорк захотел решить финансовые проблемы за счет торговли наркотиками

12.01.2021, 5:08, Новости дня
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В связи с финансовыми потерями из-за ситуации с коронавирусом власти американского штата Нью-Йорк хотят легализовать марихуану, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

В штате уже можно использовать марихуану «в медицинских целях», но Куомо «добивается легализации в рекреационных целях». В течение двух лет «предложение блокировали законодатели», но сейчас «законодательное собрание штата, вероятно, может одобрить эту инициативу» из-за финансовых проблем. Ожидается, что легализация марихуаны будет приносить казне штата около 300 млн долларов в год за счет налогов. Бюджетный департамент штата прогнозировал, что из-за коронавируса казна недополучит в 2021 году 13,3 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Напомним, параллельно с президентскими выборами в США во многих штатах проходило местное голосование, в том числе по вопросу легализации наркотиков. По мнению политологов и наркологов, после легализации наркотических веществ людьми будет легче управлять. Легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в США.



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