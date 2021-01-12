Мнение: Переговоры в Москве по Карабаху. Итоговый документ

12.01.2021, 4:36, Разное

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Результат 4-хчасовых переговоров в Москве между Россией, Армений и Азербайджаном по Карабаху.

В целом, РФ продолжает в ходе таких переговоров подтверждать, что она и далее остается главным арбитром в Закавказье, хотя теперь ей и приходится мирится с наличием турок в Азербайджане. Участие РФ и восстановленных транспортных коридорах и восстановлении Карабаха, очевидно направлено на закрепление долгосрочных позиций в свете изменившейся военно-политической обстановки. Решать эти вопросы обе стороны летают в Москву, что Кремль конечно полностью устраивает. Отсюда собственно и недовольство в Вашингтоне и Париже тем. как все закончилось.

Относительно статуса Карабаха, позиции Баку и Еревана не изменились. Алиев заявляет, что вопрос закрыт, Пашинян, что вопрос о статусе Карабаха не решен. Впрочем, вряд ли стоило рассчитывать на то, что стороны по этому вопросу придут к компромиссу.

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