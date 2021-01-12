Мнение: Культ Рамзана?

12.01.2021, 4:24, Разное

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В Грозном начали строить мечеть, которую назовут в честь Рамзана Кадырова.

Понятно, что сам Рамзан Ахматович категорически против, но не может же он идти против воли народа. Это народ хочет, что бы мечеть носила имя Рамзана Кадрова.

Так и сказал министр печати Чечни: «Жители… уже давно и активно обращались к властям и духовенству республики с просьбой дать мечети имя Рамзана Ахматовича, хотя сам он выступал категорически против этого… У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете».

Кто бы сомневался! Это же по требованию населения в сегодняшний день в Чечне более трех сотен объектов названы в честь Рамзана Кадырова и членов его семьи. Это же население потребовало назвать в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова спорткомплекс в селе Бачи-Юрт, открытый в конце прошлого года.

Если это не культ Рамзана Кадырова – что это такое?

Изображение мечети им. Рамзана Кадырова отсюда.