Ребенок и семеро взрослых погибли при пожаре в Екатеринбурге

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12.01.2021, 4:12, Новости дня
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Жертвами пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стал ребенок и семеро взрослых, пожар потушен, сообщили в экстренных службах Свердловской области.

Пожар произошел в ночь на вторник в квартире на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Площадь пожара составила 30 кв метров. По предварительной информации, «погибли восемь человек, в том числе один ребенок». Кроме того, в результате пожара есть пострадавшие, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Эвакуированы 90 человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что распространения огня за пределы квартиры пожарные не допустили. Пожар произошел в кирпичном доме 1982 года постройки. На первом этаже располагаются супермаркет и несколько обслуживающих организаций. Причина пожара устанавливается.



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