Мнение: Стратегия

12.01.2021, 3:58, Разное

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Есть такой любопытный феномен: «выживальщики». Наверное, специфическая особенность именно нашей страны, которая и при нормальной относительно власти, в общем-то, тот еще полигон. А уж при нынешних людоедах тут и самый ротозей поневоле будет прикидывать варианты.

У «выживальщиков» есть ответ на любую невзгоду. Они твердо знают, причем с формулами и расчетами, сколько тушенки потребуется на год-другой любого катаклизма, у них всегда есть схрон, способный выдержать если не прямое попадание мегатонной боеголовки, то уж от пары сотен килотонн в километре раз плюнуть. С соответствующими запасами, способными продержать в осаде полнокровный пехотный батальон. В общем — наши люди.

У них есть заветная формула — чуть что, нужно валить подальше от городов и пережидать катаклизм за пределами того, во что гарантировано превратятся человейничьи скопища. Беркем Аль-Атоми их пророк, а «Мародер» – их Библия. Правда, возможны и варианты.

Проблема в том, что идущее полным ходом переформатирование под новый мировой порядок никакими выживальными технологиями ранее не описывалось. А потому их ценность практически сразу превратилась в ноль. Собственно, она и раньше была не сильно велика. И дело здесь вот в чем.

Новый порядок затронет всех. И спрятавшихся, и не успевших. По-разному, но мало не покажется никому.

Если вкратце, то суть его выглядит вполне тривиальной: мегаполисы, а затем и крупные города будут постепенно превращены в собянинскую Москву с ее тотальным контролем, где контроль будет осуществляться как в явной форме (маски на лицо, куар-код в телефоне и бессистемные облавы на улицах и на транспорте), так и в непрямой. Непривитые (а прививаться придется раз в полгода, что по сути равнозначно отметке в органах после отсидки) попросту будут исключаться из социальной жизни. Ни в аптеку, ни в транспорт, ни в поликлинику без заветной отметки в прививочном паспорте не попадешь. Хоть пять масок на лицо напяливай. И это уже происходит, между прочим — уже отменены льготы на проезд для ряда категорий (причем самых небогатых), вскоре к ним неизбежно добавят дополнительный террор в виде неприема в поликлиники и отмене всех прочих льгот, включая и всевозможные региональные надбавки. В регионах контроль будет поплоше, но там и жизнь немного другая.

Такой контроль потребует дополнительного силового ресурса, который найдут без особого обременения бюджета — просто объявят набор в разнообразные дружины, которым оплатят усердие какими-нибудь подачками. Ну так в концлагерях основную работу лагерной администрации исполняли сами заключенные из числа капо, чьей привилегией было право зачерпывать вволю из общего бачка, но всё ту же вонючую баланду. Ничего нового: отнимите у людей всё, а потом верните чуть-чуть. Не всем. И эти «не все» будут рвать остальных за свои «привилегии». Ну, а некоторым и этого не надо — сам факт того, что они — власть, для них уже счастье. На юге такую работу уже выполняют казаки, которые вдруг оказались нужны. Подмосковные и московские улицы тоже уже патрулируют они же. В общем, тут никаких сложностей не предвидится.

Террор будет неизбежно дополнен зонированием — «ты туда не ходи, ты сюда ходи». А между зонами — пропуска. Цифровые, понятно — не в каменном же веке живем. Кстати, московское правительство выделило под 200 миллионов рублей на сбор еще одной самой полной базы данных о москвичах: «…Мэрия Москвы потратит 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных…»

Здесь всё сразу — это и про сбор податей, и про контроль над перемещениями, и подготовка к социальному паспорту, который, понятно, будет ранжировать москвичей по степени благонадежности и социальной значимости. Самый мусор (с точки зрения власти) ограничат в перемещениях в пределах 1-2 километров. Чуть позначимей — разрешат выходить за пределы жилой зоны. Лояльные граждане получат право свободного перемещения в пределах МКАД, ну а совсем солидные граждане — даже выезд в соседний регион. Хочешь «сверх положенного» – пиши заявку, рассмотрим. И может быть, даже удовлетворим. Но разово.

Это не шутки. Это уже идёт.

Казалось бы — за пределами этого кошмара в небольших городах и деревнях будет полегче. Будет. Но не полегче. Такой контроль вводить там будет нерентабельно, да и контроль в этих местах будет, мягко говоря, неубедительным. Зато эти территории можно будет перевести на специальный режим финансирования. Одна больница на город и десять фельдшерских пунктов по одному на район. А куда вам больше? Пару поездов для перемещений между зонами и один — для поездки в большой город. С обязательной вакцинацией и отметкой, действительной три дня. Она же — пропуск. Просрочил — развернули прямо на вокзале в карантинную зону. С последующей высылкой обратно за свой счет.

В такой ситуации все прежние стратегии «выживальщиков», рассчитанные на то, что нужно пережить критический период, после которого все как-то да наладится, теряют смысл. Критический период станет нормой. Иначе для чего всё вот это происходит прямо сейчас? Ну не для борьбы ведь с коронавирусом, эту байку продать даже совсем ушибленным всё сложнее.

Режим — банкрот. Полный и бесповоротный. Банкротство — вполне естественный процесс, и у него есть проверенная методика разрешения. Первым условием которой является смена управляющих. Что логично — раз вы довели до банкротства, то уж точно не вам вытаскивать.

А что делать, если управляющие не хотят уходить? Правильно, они переписывают правила, а недовольных цепями к станкам. Работайте, уроды, не вашего ума это всё. Именно это и происходит у нас на глазах. Как в масштабе страны, так и в глобальном масштабе. И ровно по той же причине — мировая система банкрот. Но управляющие уходить не намерены. Они, понятно, должны на кого-то записать убытки и кого-то уволить, но останутся-то все равно те, кто и довел до краха. А недовольных — на цепь.

В общем, это все к тому, что парадигма «переждать, авось оно как-нибудь образуется» – она не работает. И не будет работать. Единственный разумный шаг в таком случае — увольнение всей управленческой верхушки и введение полноценного антикризисного управления. А ховаться по лесам и схронам — ну, можно, конечно. Но совершенно бесполезно.

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