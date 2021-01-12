Компания Meizu выпустила точную копию наушников Apple AirPods Pro

12.01.2021, 3:48, Новости дня

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Компания Meizu представила новую модель беспроводных наушников с активным шумоподавлением POP Pro, которые, как две капли воды, похожи на аналогичное устройство Apple AirPods Pro.

Разница только в цене. Клон в Китае оценили в 499 юаней, что по курсу равно примерно шести тысячам рублей. Оригинал же продают по 25 тысяч рублей в России.

Будут ли продавать POP Pro на территории РФ, и когда это случится, пока неизвестно. Как сообщает производитель, в наушниках используются динамики диаметром 10 мм, в которых срабатывает активная функция шумоподавления, как только поступает звуковой сигнал. Еще одна функция дешевого устройства состоит в возможности гаджета распознавать момент, когда пользователь надевает его.