Составлен рейтинг самых производительных смартфонов

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12.01.2021, 3:48, Новости дня
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Аналитики популярного бенчмарка AnTuTu составили новый рейтинг самых производительных в мире смартфонов. По данному показателю лучшим в мире они признали китайский Huawei Mate 40 Pro. Лидерство данная модель завоевала, благодаря процессору Kirin 9000.

На втором месте оказался смартфон iQOO Neo3, на третьем – Asus ROG Phone. В первую десятку также вошли такие популярные гаджеты как Oppo Find X2 Galaxy Note20 Ultra 5G и другие. В рейтинге также можно увидеть Xiaomi, Honor и другие бренды.

По словам экспертов, не стоит воспринимать места в данном списке как на сто процентов объективную оценку современных гаджетов. Ведь другая группа аналитиков может расставить их и в другом порядке, хотя каждый из них заслуживает внимания.



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