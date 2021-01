Мнение: Верблюды — сосуды для умерших душ

12.01.2021, 3:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Недавно на Кристис был представлен любопытный лот эпохи династии Тан (618-907 гг. н.э.), изображающий двух верблюдов.



A rare and important pair of large terracotta camels, China, Tang Dynasty (618-907). 33½ in (85 cm) and 34⅝ in (88 cm) long; 24½ in (62 cm) high; 12½ in (32 cm) wide. Offered in Asian Art at Christie’s in Paris on 10 December 2020

По словам эксперта Камиллы де Фореста, эти сосуды относятся к типу mingqi — ритуальных предметов, которые изготавливались для помещения в захоронение умершего, чтобы сопровождать его в загробной жизни и обеспечивать необходимый комфорт. Часто это лошади, рабы и проч. Данный случай более редкий — это верблюды, причем слишком крупного размера, нетипичного для этих предметов. Де Фореста считает, что они предназначались для преуспевающего торговца, работавшего на Великом Шелковом пути и сделавшем состояние именно с помощью верблюдов.

Случай редкий, но не уникальный: верблюды и раньше попадались среди таких предметов династии Тан, и они являются предметом любви коллекционеров. Например, знаменитый археолог сэр Макс Маллоуэн (1904-1978) подарил своей жене Агате Кристи одного такого на память о времени, проведенном в совместном путешествии по Шелковому пути.

Верблюд Агаты Кристи (700-756 гг.)



Подобных парных верблюдов можно разглядеть на фотографии квартиры Коко Шанель (по бокам от дивана).



Особенностью лота на Кристис является то, что они изображены сидящими, а не стоящими, как обычно. Аналогов нет. (UPD: лот удален с сайта Кристис и из информации о конкретном аукционе, т.е. с ним что-то может быть не чисто).

Источник: Кристис, (2)