Эксперт рассказал, чего ждать Москве от нового директора ЦРУ

12.01.2021, 3:18, Новости дня

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Уильям Бернс на посту директора ЦРУ, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, даже несмотря на негативные комментарии в адрес Москвы в последние годы, сообщил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он рассказал, что «довольно хорошо» знает Бернса, «довольно тесно» общался с ним в середине 2000-х, когда Бернс возглавлял посольство США в России, передает РИА «Новости».

«Могу сказать, что из всех послов США, с которыми приходилось общаться, Билл Бернс был, наверное, одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов, которых я видел в этом качестве» – сказал Кортунов. По его словам, может быть, Бернс по своему политическому весу несколько уступал Джону Хантсману, предпоследнему послу, поскольку Хантсман был еще и крупным политиком, губернатором.

«Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бернс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нем, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вел», – отметил эксперт.

Он напомнил, что Бернс впоследствии был назначен заместителем госсекретаря и на этом посту также отличался высоким профессионализмом. Последние несколько лет он работал президентом Фонда Карнеги за международный мир, а это один из ведущих глобальных аналитических центров, добавил эксперт.

«Конечно, Бернс менялся, последние его высказывания и статьи в отношении РФ были уже гораздо более жесткими, чем те взгляды, которые он высказывал, когда находился в Москве. Наверное, в последние годы он рассчитывал на какую-то позицию в демократической администрации, и этим частично можно объяснить его некоторые высказывания в отношении российского руководства, российской внешней политики. Но при этом, конечно, я бы его ни в коем случае не относил к категории идеологических русофобов. Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики», – сказал Кортунов.

По его словам, Бернсу, наверняка, было бы удобнее себя чувствовать в государственном департаменте, его он знает не хуже Энтони Блинкена.

«Но понятно, что Блинкен Байдену гораздо ближе, чем Бернс, Блинкен был гораздо лояльнее. Бернс, как мне кажется, фигура более самостоятельная», – продолжил он. При этом Кортунов затруднился оценить, насколько все это скажется на американской внешней политике.

«Вообще позиция руководителя ЦРУ при некоторых администрациях, как например при Обаме, имела больше значения. А Трамп, например, больше опирался на военных, чем на разведчиков, Пентагон для него был важнее ЦРУ. Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой», – резюмировал эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента США в «администрации Джозефа Байдена» являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр).

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки.