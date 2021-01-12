 

Землетрясение произошло на границе РФ и Монголии

12.01.2021, 3:18, Новости дня
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На границе РФ и Монголии зафиксировано землетрясение с эпицентром в Монголии, сообщили Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и главк МЧС по Иркутской области.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00.32 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Геологическая служба США информирует о магнитуде в 6,8. Как сообщили в МЧС, эпицентр находился в Монголии в 34 км от населенного пункта Тур, «интенсивность 8,7 баллов», но в Иркутске ощущалось интенсивностью до 5 баллов. 

Незначительные афтершоки ощущались на территории Иркутской области, Красноярского края и Тувы. В российских регионах, по имеющейся информации, разрушений и пострадавших нет, передает РИА «Новости».



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