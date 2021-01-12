БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний

12.01.2021, 3:18, Новости дня

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На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК.

Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей.

Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».