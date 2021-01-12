Мнение: Переговоры

12.01.2021, 3:04, Разное

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Переговоры Алиева и Пашиняна в Москве под присмотром Путина уже дали возможность отечественной пропаганде почистить перышки и сообщить о роли России на Кавказе. Без нас, – сообщают они – там и муха не пролетит. Турция – за скобками договоренностей.

Вроде бы да. Но есть нюанс.

Цель Турции – не умиротворение и не, паче чаяния, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Цель – военное присутствие в регионе в явной форме, где Турция ранее была представлена исключительно неявно.

Эта цель достигнута. Местные разборки туркам не то чтобы неинтересны, но это фон, который уже несущественнен.

При этом Турция остается союзником Азербайджана, который отлично понимает, что без прямой турецкой помощи победа в войне была бы, мягко говоря, проблематичной. А так как Алиев не забирает свои слова о возвращении Карабаха обратно целиком и только на азербайджанских условиях, то союзничество с Турцией остается для решения этой задачи приоритетным.

В свете этого Эрдогану, в сущности, безразлично, о чем договорятся Алиев и Пашинян. Он все свои задачи выполнил, а с последствиями пусть разбираются без него.

Кроме того, что бы не решили Азербайджан и Армения, в основе их нынешних договоренностей лежит наспех заключенное трехстороннее соглашение – оно же армянская капитуляция. В Армении, кстати, его рассматривают, как вынужденную уступку, а потому симметрично с Алиевым не готовы признавать результаты войны как окончательные.

У трехстороннего соглашения есть критическая проблема: выход хотя бы одной стороны из него ничем не регламентирован кроме честного слова и "мамой клянусь", и означает прекращение мандата российских миротворцев. Которые формально расположились на азербайджанской территории. А потому будут вынуждены в случае развала соглашения покинуть зону. Либо отказаться покидать ее и автоматически превращаться в интервентов.

Понятна заинтересованность Кремля во встрече на его территории Армении и Азербайджана – нужно как-то зафиксировать ситуацию хотя бы на пять лет – срок действия соглашения и гарантировать от досрочного его прекращения. Что будет через пять лет, сейчас загадывать сложно.

Судя по всему, за общими фразами эта проблема так и не решена. Что, кстати, обусловлено самим форматом соглашения – оно заключено в обход международных организаций типа ОБСЕ или ООН. Сепаратно как обычное межгосударственное. А это означает, что критическую уязвимость убрать невозможно. Она уже есть и будет таковой навсегда – на пять лет или на более короткий срок. Если это соглашение на коленке писал российский МИД, то тем самым он в очередной раз показал, что профессионализм давно в прошлом. Если писал не он – тем хуже, так как важнейшее соглашение для региона писалось вообще помимо него.

В этом смысле Турция остается над схваткой и над игрой, но при этом являясь полноценным и полноправным участником процесса. Военные Турции теперь в Азербайджане, и их статус находится за рамками трехстороннего соглашения. Поэтому Эрдогану, в общем-то, и ехать в Москву незачем. Он там и так представлен Алиевым.

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