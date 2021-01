Ну и кто теперь “банановая республика”?

12.01.2021, 2:56, Разное

Произошло ужасное – над “Светочем демократии” начали смеяться, правда некоторые думают что преждевременно



World Shouldn’t Laugh at US Too Soon

Миру не следует преждевременно смеяться над Америкой

Mihir Sharma, Bloomberg News

(Bloomberg Opinion) – В большей части мира вид толпы, штурмующей Капитолий, чтобы удержать своего лидера у власти, был встречен не столько с ужасом, сколько, прямо скажем, со злорадством. Наконец-то! У США, которые на протяжении десятилетий читали лекции другим демократиям об их несовершенствах и неудачах, случился свой антидемократический момент. Некоторые здесь, в Индии, отреагировали в соответствии с почитаемыми традициями этой страны, то есть шутками в WhatsApp («Из-за ограничений на поездки, связанных с Covid-19, в этом году переворот, поддерживаемый США, произойдет дома»). Заголовок статьи в Times of India – «Coup Klux Klan». (от переводчика: игра слов Coup можно перевести и как – заговор, путч, силовой захват власти, так и – удача, успех, блестящая победа)

Другие отметились чуть более суховатым юмором. Министерство иностранных дел России, которое в совершенстве овладело искусством сочетать провокацию, иронию и факты, скорбно отметило, что «избирательная система в Соединенных Штатах архаична; она не соответствует современным демократическим стандартам», что здесь особенно бесит так это то что эти слова истинная правда. Турецкий пресс-релиз звучал так, словно официальные лица с радостью возвратили США все прошлые рекомендации Госдепартамента, вплоть до совета, чтобы «турецкие граждане в США избегали многолюдных мест».

Многое из этого интересно, а что-то вполне объяснимо. Конечно, никому из тех, кто живет в развивающихся странах, не нравится слышать высказывания шокированных либеральных американцев, объявляющих беспорядки в их стране аналогичными событиям «в третьем мире». В Индии, например, нам удается провести гораздо более масштабные выборы, чем в США, с гораздо меньшими осложнениями……………………..

‘Who’s the banana republic now?’: Nations long targeted by US chide Trump’s claims of fraud

И кто “банановая республика” теперь?

Нации, давно ставшие мишенью Соединенных Штатов, на все лады склоняют утверждения Трампа о фальсификациях

AP | Nov 7, 2020

BOGOTA, COLOMBIA: Требования прекратить подсчет голосов. Безосновательные обвинения в мошенничестве. Утверждения, что оппозиция пытается “украсть” выборы.

В пятницу во всем мире многие чесали в затылках (особенно в странах, которым Вашингтон давно дает советы о том, как им проводить выборы), задаваясь вопросом, действительно ли все эти утверждения исходят от президента Соединенных Штатов, страны считающейся символом демократии в мире.

«Кто банановая республика теперь?» – вопрошает ежедневная колумбийская газета Publimetro публикуя на первой полосе фотографию человека в маске с принтом американского флага.

Ирония ситуации состоит в том, что когда в четверг все крупные СМИ “отрезали” президента США Дональда Трампа, когда он начал публикацию бездоказательных заявлений с критикой избирательной системы США, эти действия не остались незамеченными. США уже давно и громко критикуют такую тактику авторитарных лидеров во всем мире. Теперь некоторые из объектов этой критики тычут пальцем в Соединенные Штаты Америки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро смеялся в прошлый вторник, когда когда голосование затянулось и даже ненадолго прервал гимн ежегодного конкурса красоты своей страны на государственном телевидении, распевая: «В ночь, как сегодня, любой из них может победить».

Африке, долгое время являвшейся мишенью поучений руководства США в отношении выборов – один кенийский комментатор распространял сатирические твиты, основанные на клише описывающих проблемные выборы и ставящие под сомнение силу демократии в США.

Кенийский карикатурист Патрик Гатара написал в Твиттере, что Трамп «забаррикадировался в президентском дворце, поклявшись не покидать его, если он не будет объявлен победителем», а посредник «в настоящее время пытается уговорить его обещаниями фаст-фуда».

·Nov 4, 2020

Replying to @gathara#BREAKING “Тот факт, что президент США пишет в твиттере, чтобы дискредитировать выборы, которые, как он утверждает, выиграли, говорит вам все, что вам нужно знать о состоянии избирательной системы США”, – говорит глава миссии наблюдателей АС Милтон Аллимади в ответ на вопрос репортера.

#BREAKING Источники сообщают, что американский авторитарный правитель Дональд Трамп забаррикадировался внутри президентского дворца, поклявшись не уходить, если он не будет объявлен победителем катастрофических выборов в стране. Посредница AU Моника Джума в настоящее время пытается уговорить его обещаниями фастфуда.

Вместе с насмешкой приходит тревога. Многие люди в Африке рассматривают США как лидера демократии, и, после проблемных голосований в Танзании и Кот-д’Ивуаре в последние дни, они смотрели на то, что скажет Вашингтон.

«Мы спрашиваем себя, почему демократический процесс в США кажется таким хрупким, в то время когда для нас, остального мира, он представлен как маяк совершенной демократии?» – сказал Самир Кианго, житель Танзании в пятницу.

На протяжении десятилетий США выступали за демократию за рубежом, используя дипломатическое давление и даже прямое военное вмешательство во имя распространения принципов плюралистической системы со свободным и справедливым голосованием политических лидеров. Эта тактика породила как союзников, так и врагов, и президентские выборы в этом году, возможно, в большей степени, чем какие-либо другие, проверяют силу ценностей, которые она продвигает во всем мире.

И мир уделяет этому пристальное внимание.

Немногие места на Земле получали столько рекомендации США по выборам, как африканский континент, где США поощряли страны иметь независимые избирательные комиссии, единый список избирателей и другие стандарты, направленные на обеспечение справедливого голосования.

«В избирательной системе США ничего из этого нет. Ни единой позиции», – сказал Ситембиле Мбете, комментатор и старший преподаватель политологии в Университете Претории на онлайн-мероприятии в прошлом месяце.

«Некоторые выборы в Африке на самом деле лучше проводятся”, – добавил Ник Чизман, профессор и автор книги о демократии в Африке.

Денис Кадима, исполнительный директор Электорального института за устойчивую демократию в Африке (Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa)

сказал, что рассматривает подход Трампа к демократии как исключение, и «мы не должны использовать это как способ позволять нашим собственным правительствам делать плохие вещи».

В Мексике. , некоторые комментаторы призвали СМИ последовать примеру американских коллег в прекращении передач, когда президент их страны начинает распространять ложь.

Однако есть опасения, что в регионе, где многие демократии все еще находятся в хрупком состоянии или в муках борьбы с автократическим правлением, – поведение Трампа может создать плохой прецедент.

«Если мы прибегнем к насилию, громким демонстрациям или поддержим политических лидеров, которые попытаются сделать все возможное, чтобы исказить результаты до того, как они будут утверждены, это станет плохим примером для стран Латинской Америки», – сказал Эрик Фарнсворт, вице-президент Совета Америк, нью-йоркской организации, продвигающей бизнес в регионе.

Тем не менее, несмотря на всю шумиху в США, многие говорят, что они видят в этом всплеск,отклонение, которое вряд ли нанесет ущерб репутации страны как борца за демократию.

Кадима из Кот-д’Ивуара сказал, что он считает, что Вашингтон сохраняет свои идеалы, хотя он признал, что не понимает, насколько устойчива система коллегии выборщиков.

«Меня не очень впечатляет система коллегий выборщиков, я не считаю её ужасно демократичной», – сказал он.

Его коллега Грант Мастерсон отметил, что избирательная система США имеет «50 различных форм в 50 разных штатах». то, что он сказал, работает для американского народа, но «уж точно не та система, которую другие страны стремятся принять». Однако то, что он считает «фантастическим для американской демократии», – это ритуал речи о признании поражения после ожесточенной электоральной битвы, речи сигнализирующей о том, что пора «снять партийные шляпы и надеть национальную шляпу» и двигаться дальше.

«Это действительно исключительно хороший пример для подражания для всего остального мира», – сказал он, хотя на этот раз сомневается что такая речь будет произнесена.

Когда беспокойные жители США ждали результатов голосования в нескольких оставшихся штатах, еще не окрашенных в красный или синий цвет, миллионы людей по всему миру ждали вместе с ними. И как бы то ни было, многие надеялись, что в конечном итоге униженная демократия Америки окажется сильнее.

Гатара, кенийский карикатурист и комментатор, выразил оптимизм в отношении того, что в результате будет проведена более честная дискуссия о демократии.

«Я действительно не знаю, чем это закончится, – сказал он о своем текущем комментарии. – Мы все пытаемся понять эти демократические вещи».

“Who’s the Banana Republic Now?” Latin America’s Mixed Response to U.S. Election

И кто “банановая республика” теперь?

Смешанная реакция Латинской Америки на выборы в США

Молчание, поздравления и пассивно-агрессивные насмешки со всего региона.

By Nathaniel Janowitz 8.11.20

ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАС МАДУРО – ОДИН ИЗ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СЧАСТЛИВ ВИДЕТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА. PHOTO BY CAROLINA CABRAL, GETTY IMAGES.

MEXICO CITY – Задержка с объявлением победителя президентских выборов в США побудила известную колумбийскую газету опубликовать на первой полосе статью озаглавленную глумливым вопросом “И кто “банановая республика” теперь?”

А так как средства массовой информации по всему региону с удовольствием высмеивали процесс подсчета голосов в США после выборов, большинство латиноамериканских лидеров, в течение длительного периода ожидания результатов, всячески обходили вопросы о них.

Все, за исключением испытывающего серьезные проблемы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который издевательски спел импровизированную пародию на главную тему песни конкурса красоты страны проходившего на национальном телевидении о том, что в такую ​​прекрасную ночь “любой из них может победить”. Жесткие санкции со стороны администрации президента США Дональда Трампа не смогли сместить Мадуро с его поста.

Но после того, как многочисленные американские СМИ объявили о результатах выборов в субботу, поток твитов, поздравляющих избранного президента Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис, хлынул из некоторых наиболее дружественных США стран в регионе, таких как Аргентина, Коста-Рика, Уругвай, Колумбия и Чили.

Но не все отклики были положительными.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес дождался позднего воскресного утра, чтобы признать результаты выборов, но не стал поздравлять Байдена.

«Мы признаем, что народ США избрал на президентских выборах новое направление. Мы верим в возможность установления конструктивных двусторонних отношений при уважении наших разногласий», – написал он.

Также в субботу кубинский президент написал в Твиттере более вызывающее послание со словами Фиделя Кастро: «Есть те, кто все еще мечтает поставить Кубу на колени, размахивая преступной блокадой как инструментом внешней политики Соединенных Штатов против нашей родной страны.” Затем он опубликовал фотографии своих успешных двусторонних встреч по укреплению связей с Ираном.

Куба была не единственной страной, которая наносила пассивно-агрессивные удары США

Недавно избранный президент Боливии Луис Арсе также дождался утра воскресенья, чтобы поздравить Байдена и Харрис, но только после того, как опубликовал перевод письма своего «брата», президента Китая Си Цзиньпина, а также фотографии его встречи с делегацией Ирана.

В Венесуэле, где США и другие страны спорно признали оппозиционера Хуана Гуайдо президентом страны в 2019 году, реакция была неоднозначной . И Гуайдо, и Мадуро поздравили Байдена и Харрис в субботу, но Гуайдо также отметил, что благодарит уходящего президента Трампа и вице-президента Майка Пенса «за их твердость и решимость в противостоянии диктатуре Мадуро».

Мадуро определенно не сделал этого, разорвав дипломатические отношения с Вашингтоном после того, как Трамп признал Гуайдо в 2019 году.

В поздравлении Мадуро Байдену и Харрис он сказал, что Венесуэла «всегда готова к диалогу». То, как новое правительство США решит отношения с Венесуэлой, станет одним из главных вопросов их внешней политики в Латинской Америке.

Венесуэла – не единственная страна в регионе, где Байден и Харрис должны будут принять немедленные решения.

В Гондурасе президент Хуан Орландо Эрнандес также направил поздравления Байдену и Харрису, хотя он, должно быть, нервно ожидает смены правительства. Администрация Трампа поддерживала правительство Эрнандеса и его усилия по сдерживанию миграции, хотя оно и было втянуто в скандал после того, как в 2019 году брат президента был признан в суде США виновным по обвинениям связанным наркотиками. Во время суда над наркобаронами в Соединенных Штатах наркоторговцем был назван и сам Эрнандес.

Новому правительству США также необходимо будет наладить отношения с рядом других сильных латиноамериканских союзников Трампа, в первую очередь с президентом Жаиром Болсонару, который следовал плану Трампа в своем приходе к власти в Бразилии. Болсонару, всю прошедшую неделю был занят собственными скандалами, поскольку 4 ноября государственная прокуратура обнародовала обвинения в причастности к организованной преступности и отмывании денег против его сына . Двумя днями позже раздраженный Болсонару ответил на вопросы о выборах в США, при этом он кажется высказался в пользу Байдена, заявив что Трамп «не самый важный человек в мире». Болсонару пока не прокомментировал избрание Байдена.

Президент Сальвадора Найиб Букеле, еще один лидер, чье возвышение сравнивают с трамповским, поздравил Байдена и Харрис поздно вечером в субботу, он опубликовал фотографию письма, которое он намеревается отправить им обоим, но еще не упомянул своего союзника Дональда Трампа.

Но, пожалуй, самая странная реакция исходила от президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который на выходных, когда его спросили, почему он не поздравил Байдена, ответил: «Мы будем ждать решения всех юридических вопросов. Мы не хотим быть безрассудными, мы не хотим действовать легкомысленно, и мы хотим уважать самоопределение народов и уважать права других”, – сказал Лопес Обрадор.

Хотя это привело в ярость некоторых американских законодателей, таких как Хоакин Кастро , Лопес Обрадор кое-что знает о фальсификациях на выборах. Он давно кричал о своем скандальном поражении на мексиканских выборах 2006 года, на которых победителем (с разницей меньше долей процента) был объявлен Фелипе Кальдерон. Возможно, в качестве трейлера того, что США могут увидеть перед днем ​​инаугурации, Лопес Обрадор и его последователи в 2006 году провели месяцы, занимая общественные площади и даже провели собственную церемонию инаугурации, прежде чем в конечном итоге уступили.

This is how election results are disputed in a banana republic – George W Bush

“Так оспаривают результаты выборов в банановой республике” – Джордж Буш

7 January 2021 by Kabous le Roux

«История запомнит сегодняшнее насилие, спровоцированное действующим президентом… как большой позор», – сказал бывший президент Обама.

Капитолий погрузился в хаос поздно вечером в среду, когда в него ворвались сторонники уходящего президента Дональда Трампа.

Ранее в тот же день Трамп призвал своих сторонников прийти в столицу.

Погиб, по крайней мере, один человек – неопознанная женщина была убита во время нападения.

«Вот как оспариваются результаты выборов в банановой республике», – сказал бывший президент-республиканец Джордж Буш, назвав действия толпы «бунтом».

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестья и позора для нашей страны», – сказал бывший президент-демократ Барак Обама.

«Но мы бы обманули себя, если бы восприняли это как полную неожиданность».

Трамп выпустил видео, в котором он просит бунтовщиков «вернуться домой» после того, как его союзники из осажденного Капитолия умоляли его сделать это.

В видео Трамп также говорит толпе: «Мы вас любим. Вы особенные»..

Рефилве Молото взял интервью у корреспондента из Вашингтона Джагрути Дэйва.

Конгресс собирался утвердить голоса коллегии выборщиков. Вскоре после этого им пришлось искать укрытие. Вице-президент Майк Пенс и Нэнси Пелоси были эвакуированы, поскольку толпе сторонников Трампа удалось проникнуть в зал заседаний и в кабинет спикера.

Джагрути Дэйв, корреспондент в Вашингтоне

Были задействованы слезоточивые газы. Раздались выстрелы, и один человек был убит …

Джагрути Дэйв, корреспондент в Вашингтоне

Митч Макконнелл и бывший президент-республиканец Джордж Буш описали это как восстание … Республиканцы осуждают то, что произошло сегодня …

Джагрути Дэйв, корреспондент в Вашингтоне

Президент Трамп сказал, что он никогда не уступит … продолжая выдвигать безосновательные обвинения в фальсификации выборов … Суды заявили, что никаких претензий к голосованию нет … Многие республиканцы сейчас делают самокритичную переоценку ценностей…

Джагрути Дэйв, корреспондент в Вашингтоне

Но я думаю, что все мы, занятые глумлением над США и провозглашением конца американской исключительности, также должны сделать глубокий вдох и успокоиться. Дело в том, что Америка пережила свой популистский период гораздо лучшим образом, чем большинство из нас.

Вспомните: Дональд Трамп подвергся импичменту один раз, и может быть подвергнут снова. Он был отвергнут несколькими влиятельными лидерами его собственной партии. Он проиграл переизбрание, и все его попытки опровергнуть результат провалились. Его партия была вознаграждена за свою приверженность популизму потерей не только Белого дома, но и обеих палат законодательного органа. А сам Трамп был вынужден признать поражение. Это то, что вы объективно можете назвать избиением.

Хочу вас заверить, что такой разгром – необычный результат избрания популиста. Как правило, такие лидеры удобно устраиваются у власти, и их победное преимущество, как правило, необъяснимым образом увеличивается с каждыми выборами. Слишком много мест, где голосование всегда бывает свободным, но редко бывает справедливым, и где демократические деспоты никогда не бывают свергнуты. Интересно, как мы можем с таким энтузиазмом высмеивать Америку, которая категорически и наглядно не входит в число этих стран.

Я не хочу преуменьшать ущерб, который Трамп смог нанести Америке. И это открытый вопрос – оставили бы еще четыре года его пребывания у власти Соединенные Штаты совершенно неспособными противостоять его коррумпированному влиянию. Тем не менее, по сравнению с другими странами – от РФ до Турции, от Венгрии до Индии – американские институты продемонстрировали свою целостность и устойчивость. Либеральные демократии настолько сильны, насколько независимы их институты, и честны их должностные лица. А поскольку институты и официальные лица в США сохранили свою целостность и честность, Трамп был вынужден бороться на свободных и справедливых выборах – и ему придется уйти после того, как он их убедительно проиграл.

В Америке судьи – даже назначенные Трампом – отклонили десятки судебных исков как необоснованные. Это то, что делает независимая судебная система, и именно поэтому популисты в таких странах, как Польша и Индия, ограничивают свободу маневра судей.

В Америке даже республиканские чиновники, такие как губернатор и госсекретарь Джорджии, противостояли лидеру своей партии, прямо отказываясь выполнять его указания. Я с трудом могу представить себе эквивалентный телефонный разговор, скажем, между Владимиром Путиным и провинциальным лидером «Единой России».

А в Америке противоборствующие СМИ фактически сообщили о коррупции Трампа во власти, а также о его попытках удержать ее незаконным путем. Нам очень подробно рассказали о колоссальной некомпетентности его команды юристов и скудности их аргументов. В Индии средства массовой информации – даже те, кто настолько искусны в каламбурах – никогда не будут так ясно представить доводы в пользу продажности и некомпетентности правящей партии.

Признайтесь, смерть американской исключительности сильно преувеличена. Остальным из нас, демократических стран, еще есть чему поучиться. Например, теперь ясно, какой институт нам нужно защищать любой ценой: судебную систему. Судебная независимость – это канарейка в популистской угольной шахте; Каждый потенциальный супремо, от Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике до Родриго Дутерте на Филиппинах, должен сначала убедиться, что суды будут выполнять его приказы. Европейский Союз прав, когда подводит красную черту перед отказом Венгрии и Польши от «верховенства закона».

Это нормально – весело провести несколько дней, посмеиваясь над замешательством Америки и над громкими преувеличениями ее ученых мужей и политиков. (США – страна, настолько комфортная, что они забыли, что такое «мятеж» на самом деле.) Но после этого давайте внимательнее посмотрим на самих себя и на то, как восстановить здоровье наших собственных демократий.

Михир Шарма – обозреватель Bloomberg Opinion. Он был обозревателем Indian Express и Business Standard, а также автором книги «Перезагрузка: последний шанс для индийской экономики».