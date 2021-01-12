 

Huawei выпустит браузер для ПК и сервисы HMS Core

12.01.2021, 2:54, Новости дня
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Как сообщает источник, китайская компания Huawei в ближайшее время должна представить ряд сервисов и собственный браузер для персональных компьютеров. По словам экспертов, программные продукты уже могут быть знакомы пользователям, так как и сам браузер, и сервисы HMS Core уже были доступны для смартфонов.

Напомним, что HMS – это набор сервисов Huawei Mobile Services. Кроме того, для ПК в декабре уже выпушено приложение AppGallery, предоставляющее доступ к одноименному интернет-магазину.

Активность Huawei в сфере программного обеспечения объясняется американскими санкциями, введенные против данной компании. Теперь китайский производитель электроники создает вокруг себя собственную экосистему.



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