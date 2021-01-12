 

Компания HP выпустила рекордно легкие ноутбуки

12.01.2021, 2:54, Новости дня
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Новая модель ноутбука HP весить немного больше одного килограмма, что является рекордно легким показателем для данного производителя.

Ноутбуки EliteBook 840 Aero G8 показали публике во время проведения выставки CES 2021. Кроме небольшого веса у данного устройства еще одно преимущество – встроенный модем с поддержкой формата беспроводной связи 5G. Также разработчик обеспечил поддержку Wi-Fi 6.

Наверняка понравится пользователям и начинка, построенная вокруг процессоров Intel одиннадцатого поколения. Речь идет о Core i5 и Core i7, говорят представители компании. Объем оперативной памяти в данном ноутбуке составляет 64 Гб, а основной – 2 Тб. Количество портов то же, что и в предыдущих моделях. Продажи начнутся в марте.



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