Мнение: Полномочия Трампа истекли 11 января

12.01.2021, 2:48, Разное

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Неизвестный сотрудник Госдепа США на сайте Госдепа обновил страницу с биографиями Трампа и Пенса, указав, что их полномочия президента и вице-президента истекли 11 января с 19 до 20 часов вечера.

Как выяснилось, недовольный Трампом сотрудник Госдепа в отместку за деятельность Трампа, создал на сайте Госдепа новые страницы, где выразил свое отношение к необходимости скорейшего отстранения Трампа от власти.

Глава Госдепа Помпео пообещал провести расследования и выяснить все обстоятельства редактирования недовольными сайта Госдепа США. Такие вот скрытые диссиденты. Одни деньги на пропаганду воруют, другие на сайте Госдепа балуются.

Из прочего на ту же тему.

1. Демократы завтра проголосуют в Палате Представителей за импичмент Трампу. Как они уверяют, необходимые голоса у них есть. Другой вопрос, что с Сенатом, не все так однозначно. Республиканцы пока раздумывают, сливаться сразу или же поупираться.

2. В Вашингтоне на инаугурацию Байдена будет развернуто 15 000 солдат национальной гвардии. Вот такие вот "выборы под дулом автомата". Сторонников Трампа, которые хотят протестовать против инаугурации в Вашингтоне называют "мятежниками", "внутренними террористами", "повстанцами" и "фашистами". Чудно.

3. Также раскручивается тема митингов трампистов 20 января в столицах штатах с преобладающим республиканским электоратом. Несмотря на цензуру, тема фальсификации выборов избирателей Трампа не отпускает. И это хорошо, тем более, что демократы сейчас делают все, чтобы эти настроения укоренились.

4. На этой почве главный редактор Форбс призвал устроить остракизм тем сотрудникам администрации Трампа, которые поддерживали его заявления на тему фальсификации выборов. Таким людям надо запретить устраиваться на работу СМИ и исключить для них возможность выражать мнение в мейнстримовых СМИ. Вот она, свобода!

5. Крупные банки США заявили, что не будут спонсировать тех республиканцев, которые оспаривают итоги выборов. Уверен, что между избирателями и деньгами, большинство функционеров республиканской партии выберет деньги. Терять их ради Трампа согласятся немногие.

6. Байден объявил, что США после его вступления в должность ждет Перестройка (по английски прозвучало rebuild). Будет смешно, если все закончится точно также, как в прошлый раз. История конечно не повторяется один в один, но определенные предпосылки к "эпохе перемен" в наличие.

7. Бывший сотрудник администрации Обамы вошел в руководство Фейсбук для того, чтобы заниматься вопросами угнетения и дискриминации в социальной сети. Теперь угнетать и дискриминировать будут только идеологически допустимых граждан. Фейсбук теперь системно трет записи содержащие фразу "stop the steal" (прекратите воровство).

8. Гольфистская ассоциация США исключила поля для гольфа принадлежащие Трампу из расписания национальных спортивных мероприятий. Вот уже и спортивные санкции настигли Трампа.

9. Акции Твиттера за пару суток после начала цензуры Трампа упали сразу на 12%. Можно ожидать, что по мере раскручивания маховика прямой политической цензуры и нового издания "маккартизма", поиски альтернативных платформ будут усиливаться.

10. Госдеп официально включил Кубу в числе стран спонсоров терроризма. В числе прочего указано, что "Куба подрывает американское правосудие". В Гаване покрутили пальцем у виска, указав на очевидное лицемерие этого решения.

2021-й год развивается не менее прекрасно, нежели 2020-й. Думаю, скучать не придется.

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