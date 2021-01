США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма

12.01.2021, 2:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госдепартамент США 11 января объявил, что возвращает Кубу в список стран – спонсоров террора, обвиняя ее в “злонамеренном поведении” в регионе. Об этом в Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.

“Необходимо прекратить продолжающуюся поддержку Кубой терроризма в Западном полушарии. Сегодня Соединенные Штаты возвращают Кубу в список государственных спонсоров терроризма, чтобы призвать режим Кастро к ответственности за его злонамеренные действия”, – написал он.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021

На сайте Госдепа отмечается, что Куба вновь внесена в список из-за отказа Гаваны выдать Вашингтону проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки “Армия национального освобождения”. Члены группировки признаны виновными во взрыве в полицейской академии Боготы в январе 2019 года, в результате которого погибло 22 человека и было ранено более 87 человек.

Также в Госдепе добавили, что Куба укрывает нескольких американских беглецов от правосудия, разыскиваемых или осужденных по обвинению в политическом насилии, многие из них проживают на Кубе в течение десятилетий. Например, Куба отказалась вернуть Джоанн Чесимар, находящуюся в списке самых разыскиваемых террористов ФБР, за убийство военнослужащего штата Нью-Джерси Вернера Ферстера в 1973 году.

Внесение Кубы в список стран – спонсоров терроризма означает ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции и введение контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Куба была впервые внесена США в этот список в марте 1982 года. В мае 2015 года Куба покинула этот список после того, как тогдашний президент США Барак Обама направил соответствующее предложение в Конгресс.

—