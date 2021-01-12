Байден выдвинул экс-посла США в Москве Уильяма Бёрнса на пост главы ЦРУ

12.01.2021, 2:12, Разное

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Избранный президент США Джозеф Байден предложил кандидатуру экс-посла США в РФ Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведовательного управления, говорится в заявлении команды Байдена-Харрис.

Уильям Бёрнс. Фото: buildbackbetter.gov

«[Бёрнс] разделяет мое глубочайшее убеждение в том, что разведка должна оставаться вне политики <…>. Посол Бёрнс обладает знаниями, рассудительностью и пониманием происходящего, что так необходимо нам для обнаружения и предотвращения угроз до того, как они подступят к нашим берегам. Американский народ будет спать спокойно с Бёрнсом во главе ЦРУ», — мотивировал Байден свой выбор.

Бёрнс работал в Москве в период с 2005 по 2008 годы, несколько дней исполнял обязанности госсекретаря США в 2009 году, а позже занял позицию первого заместителя главы Госдепа США. Его карьера примечательна тем, что дипломат не придерживался партийной политики и продолжал работать, когда демократы и республиканцы сменяли друг друга во власти.

После 33 лет в дипломатическом корпусе Бёрнс завершил карьеру в 2014 году и возглавил Фонд Карнеги. Как специалист по Ближнему Востоку и пост-советскому пространству он работал над операцией в Персидском заливе в 1991 году, а также нес дипломатическую службу во время событий в Югославии конца 1990-х гг. и участвовал в процессе расширения блока НАТО.

Портал WikiLeaks публиковал несколько отчетов Бёрнса из России, в которых тот уделяет внимание оружейному экспорту Москвы и коррупционным схемам вокруг него, а также рассказывает о досуге главы Чечни Рамзана Кадырова. Издание The Atlantic называет Бёрнса «секретным дипломатическим оружием Белого дома».

Бёрнс — сын генерала армии США и выпускник Оксфорда. Он свободно владеет русским и арабским языками.

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