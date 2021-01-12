 

В Петербурге число пунктов вакцинации от СOVID вырастет на 50%

12.01.2021, 1:30, Новости дня
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Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в Санкт-Петербурге, их общее число возрастет до более чем 100, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше 100», – сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

К настоящему времени от коронавирусной инфекции привито 13 тыс. 692 жителя Петербурга, из них полностью закончили цикл вакцинации 384 человека. Всего в города поступило 22 тыс. 692 дозы вакцины. Ожидается, что в течение января поступит еще порядка 88 тыс. доз.

Также на совещании обсуждался вопрос организации дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 предприятий. Сотрудникам остальных 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах.

Отмечается, что петербургские поликлиники продолжают выдачу бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. В период новогодних праздников их получили более 21 тыс. пациентов. В поликлиниках создан запас препаратов не менее чем на две недели.

За минувшие сутки в РФ выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания.



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