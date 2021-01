“Добро пожаловать в Brexit”. Таможня Нидерландов начала изымать у британских водителей бутерброды

12.01.2021, 0:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пограничники Нидерландов после выхода Великобритании из ЕС начали изымать у британских водителей бутерброды. Соответствующий сюжет появился в эфире нидерландского телеканала 1V Een Vandaag, внимание на это 11 января обратило издание The Guardian.

В ролике видно, что пограничники объясняют британским водителям, что после Brexit им больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыба и тому подобное.

У одного из водителей конфисковали несколько бутербродов, завернутых в фольгу. Когда он спросил, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб, таможенник ответил: “Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль”.

Ролик опубликовал Twitter-аккаунт OwenAdamsYT.

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

Как отмечает The Guardian, запрет на ввоз продуктов животного происхождения из Великобритании в ЕС вступил в силу в первый день 2021 года, когда завершился переходный период Brexit. Путешественники должны “использовать, потребить или утилизировать” запрещенные предметы во время или до пересечения границы.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имели доступ к общему рынку Евросоюза, закончился 31 декабря.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС. Подписание документа позволило избежать “жесткого” Brexit – выхода из ЕС без сделки.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабря. Оно стало действительным с 1 января 2021 года.

—