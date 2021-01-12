Врачи научились определять, перейдет ли предиабет в настоящий диабет

12.01.2021, 0:52, Разное

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Что такое предиабет

Предиабетом называют состояние, при котором у человека увеличен уровень глюкозы в крови, но он недостаточно высок для диагностирования сахарного диабета. Это состояние утверждает о повышенном риске развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. 84% людей, у которых развился предиабет, не знают об этом. В США около трети взрослых людей страдают предиабетом.

За предиабетом всегда следует диабет?

Известно, что у людей с предиабетом не всегда развивается сахарный диабет. «До настоящего времени было невозможно предсказать, разовьется ли у человека с предиабетом диабет, и есть ли у него риск серьезных осложнений, например, почечной недостаточности», – сказал профессор Ганс-Ульрих Хэринг (Hans-Ulrich Häring) из Немецкого центра исследования диабета, по инициативе которого 25 лет назад было начато длительное исследование предиабета.

Понимание того, в каких случаях после предиабета развивается сахарный диабет, может помочь разработке эффективной индивидуальной профилактики. В настоящее время любому человеку с предиабетом рекомендуют изменить образ жизни: улучшить диету и увеличить физическую активность. Эти меры достоверно снижают риск сахарного диабета 2 типа.

Типы предиабета

В исследовании, которое длилось 25 лет, приняли участие 899 человек. Длительное наблюдение позволило ученым выделить шесть типов предиабета. Каждый тип можно диагностировать при помощи ряда биомаркеров, среди которых уровень глюкозы в крови, количество жира в печени, распределение жира в организме, уровни липидов крови и генетические факторы.

Риск развития сахарного диабета отличался у людей с разными типами предиабета. Низкий риск ученые обнаружили у людей с предиабетом типов 1, 2 и 4. К ним относятся люди без лишнего веса или со сравнительно здоровыми показателями обмена веществ.

Сахарный диабет с последующими осложнениями развивался у людей с предиабетом других типов:

Тип 3. Характеризуется снижением способности к выработке инсулина и изменениями со стороны сосудов.

Тип 5. Ему свойственны устойчивость тканей к действию гормона инсулина и интенсивное отложение жира в печени.

Тип 6. Ему сопутствует высокое количество висцерального (внутреннего) жира.

Ученые проанализировали данные почти 7 тысяч медицинских карт, чтобы проверить точность данных, которые были получены в двадцатипятилетнем наблюдении. Среди этих пациентов они также смогли выделить людей с различными типами предиабета.