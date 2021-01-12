Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США
12.01.2021, 0:36,
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Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, считает ли действующего главу американского государства Дональда Трампа причастным к подстрекательству к мятежу.
Как сообщил Байден, он «ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис». «Точка», – сказал избранный президент США, добавив, что все, причастные к штурму Капитолия, должны понести ответственность, передает РИА «Новости».
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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