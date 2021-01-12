Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

12.01.2021, 0:36, Новости дня

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Задержанный водитель самосвала считает, что ответственность за ДТП с колонной автобусов в Московской области несут военные, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника ТАСС, водитель «в настоящее время не признает свою вину». По версии водителя самосвала, «военные не обеспечили безопасность прохождения колонны».

В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Четыре человека погибли, 42 получили ранения, все погибшие в ДТП военнослужащие. Водитель грузовика, который въехал в колонну автобусов, задержан, он не пострадал.