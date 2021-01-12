«Жизнь после смерти продолжается. Это вопрос не веры, а осведомленности»

12.01.2021, 6:43, Разное

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Если ли жизнь после смерти? Ждет нас за границей: вечная тьма или новая жизнь? С момента антропогенеза человечество ищет смысл своего возникновения, а каждый из нас на протяжении земного пути размышляет над смыслом своего рождения. Для чего я пришел в этот мир? В чем цель жизни и продолжения моего рода? Зачем я даю новую жизнь и передаю потомству накопленный опыт? Каков смысл человечества? Зачем миру стремится к прогрессу, а в каждом человеке заложена потребность в развитии?

Глас разума подсказывает, что жизнь не может быть бесцельна и в ней зашифрован высший смысл. Одни ищут разгадку в религии, вторые в философии, третьи в изучении наскальной живописи. Очевидно одно, человек упорно пытается обнаружить цель собственного пути на земле. В том, что каждый из нас стремится понять свое предназначение уже есть глубокий смысл. Прогресс не может быть бесцельным, а человечество и каждый индивид словно созревает для чего-то большего.

Так, что нас ждет после жизни? Тьма или новая жизнь?

Наука знает ответ на этот вопрос. О существовании жизни после смерти говорили такие величайшие ученые как научный руководитель Института мозга человека РАН, величайший российский нейрофизик, исследователь мозга, Наталья Бехтерева. Или известный британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Брайан Джозефсон. Современная наука далеко продвинулась в изучении посмертной жизни. Российские ученые успешно исследует не только саму жизнь после смерти. С помощью специальных технических средств связываются и общаются с сущностями Тонкого мира и уже получают изображения с того света.

В России инициатором исследований Тонкого мира стала Российская ассоциация инструментальной транскоммуникации. РАИТ создали в 2003 году исследователи из Санкт-Петербурга и с тех пор Ассоциация произвела революцию в исследовании посмертной жизни. Но самое, несомненно, революционное достижение РАИТ то, что исследовать жизнь после смерти и связаться с его жителями стало доступно каждому человеку. В социальных сетях Ассоциации дано подробное руководство, как и с помощью каких программ, можно проводить собственные исследования. Те, кто успешно освоил начальную науку, с трепетом делятся аудиозаписями ответов из Тонкого мира своих давно ушедших из жизни близких. И фотоснимками, полученными с помощью технических средств.

Научный руководитель Российской ассоциации инструментальной транскоммуникации, российский ученый, Артем Валерьевич Михеев, рассказал как устроена жизнь после смерти и что нас ждет после окончания земного пути.

– Артем Валерьевич, спрошу тривиально. Существует ли потусторонний мир и жизнь после смерти?

– Каждому человеку, который начинает задумываться над подобными вопросами, необходимо понять и уяснить для себя две вещи. Во-первых, никто из нас не является физическим телом: наша сознательная компонента, внутреннее «Я», отлична от него. Потому когда наш близкий человек заканчивает свой земной путь, мы хороним только его тело – инструмент, которым он пользовался, и не более.

И второй тезис – человек, оставивший наш мир, сохраняет память о своей жизни на Земле, и при определённых обстоятельствах может предоставить доказательства своей идентичности. Научный мир изучает жизнь после смерти уже полтора века, и в этой области накоплено огромное количество фактов и свидетельств. Например, профессор, доктор технических наук В.М. Запорожец (издававшийся в советское время под псевдонимом «ВЕМЗ») посвятил изучению и обобщению такого рода материалов не одно десятилетие, и по итогам своей работы издал монографию «Контуры мироздания. Тайна смерти: жизнь продолжается», онлайн-версия которой доступна в интернете. Классики академической науки – физики Оливер Лодж и Уильям Крукс, биолог, соавтор Дарвина по теории эволюции Альфред Уоллес, наш соотечественник, химик Александр Бутлеров (в честь которого названа улица в Санкт-Петербурге), тщательнейшим образом изучали проблему общения между мирами и в результате пришли к убеждению в подлинности таких феноменов.

Благодаря развитию медицины на сегодняшний день миллионы людей, которые были реанимированы и условно говоря, «вернулись с того света», принесли с собой вполне содержательную и последовательную информацию о том мире, который лежит за чертой земной жизни. Значительная часть этой информации согласуется с теми данными, который были получены в других областях знаний. Кроме того, современная квантовая физика независимо пришла к понятию «Наблюдателя» – т.е. сознающего «Я», отличного от физического мира и физического тела, без которого невозможно адекватно описать результаты экспериментов. Будучи знакомым с тысячами фактов по данной теме, имеющихся в самых разных научных направлениях, и имея свой собственный опыт общения с «иным миром», я не могу прийти ни к какому иному выводу, кроме вывода о том, что жизнь действительно продолжается. Это вовсе не вопрос чьей-либо «веры» или «неверия», но исключительно проблема личной компетенции, образованности и осведомлённости.

– Можете рассказать подробнее, как устроен мир за чертой?

– Согласно многим описаниям, переданным из-за «черты», тот мир, который лежит за пределами воспринимаемого нами Бытия, разделён на множество уровней, каждый из которых населён сообществами индивидуумов с разными уровнями развития и разными задачами, которые они отрабатывают. Когда мы оставляем нашу нынешнюю земную реальность, то обычно переносимся к тем, кто наиболее близок нам по типу мышления и наработанной личностной структуре. Наша профессия, религиозные и этические убеждения, отношение к миру и к природе, взаимодействие с другими людьми – иными словами, всё то, что делает нас «нами», вносит свой вклад в наше развитие и определяет то, кем мы есть сейчас и кем станем в будущем.

На многих уровнях Тонкого мира (таково устоявшееся его наименование) есть возможность воспроизвести привычную земную обстановку, или тот её вариант, который наиболее приемлем для конкретного человека, чтобы никто из перешедших с Земли не чувствовал дискомфорта в новой среде обитания.

Множество миров можно сравнить с бесчисленным набором телепередач, транслируемых в одном и том же пространстве. А наш уровень сознания определяет то, на какую из этих передач мы настраиваемся. Отсюда же следует и безошибочный рецепт, касающийся формирования своего окружения – это в первую очередь работа с мировоззрением, мировосприятием и вытекающим из них подходом к жизни.

“Мы имеем дело с новой формой энергии и стоим на пороге великих открытий в физике. Для этой силы должны быть свои законы. Я полагаю, что существующие методы научных исследований дадут нам возможность узнать многое о психических феноменах. Эти феномены не более таинственны, чем множество других вещей, с которыми физика уже имеет дело. В прошлом учёные уклонялись от изучения подобных вещей, и некоторые из них все еще стоят на подобной позиции. Я полагаю, что эти «респектабельные» учёные могут упустить свой шанс»”…

Брайан Джозефсон, лауреат Нобелевской премии

– Артем Валерьевич, а уходя из жизни, встретимся ли мы, перейдя на ту сторону, с нашими родными и близкими?

– На нашем жизненном пути мы связаны с множеством людей. Некоторые из таких отношений мимолётны, другие носят долговременный характер. Первостепенной составляющей здесь является отнюдь не телесное родство, а духовная близость и общность задач, которые приходится решать совместными усилиями. И вот именно с такими людьми – нашими «родственными душами», или, если хотите, «одногруппниками» по земному университету, нам предстоит долго и плодотворно работать, возможно, неоднократно вернувшись на Землю в новом обличьи, т.е. совершив то, что называется «процессом реинкарнации». Сообщения из Тонкого мира, как и исследования квалифицированных специалистов, среди которых можно назвать профессора из университета Вирджинии Яна Стивенсона, регрессолога Брайана Уайсса и многих других, убедительно подтверждают то обстоятельство, что мы живём на этой планете далеко не единственный раз. Это просто один из фактов, в ряду тех, которые неизбежно приходится принять, глубоко изучая данную сферу.

– А чем именно занимаются люди в Тонком («ином») мире?

– Далеко не всё, что составляет суть жизни за чертой, можно передать в терминах нашего земного бытия. Можно лишь привести наиболее понятные и известные примеры: это помощь вновь прибывшим, чей переход с Земли был сопряжён с теми или иными трудностями, занятия наукой и разного рода творчеством (музыкальным, художественным и т.д.), разбор прошедшей земной жизни и планирование новой, а также сопровождение тех людей, которые в данный момент проходят свой путь на Земле. Чтобы узнать больше подробностей, я советую познакомиться с двумя замечательными книгами, написанными американским профессором Стэффордом Бетти: «Открытие жизни за чертой» и «Жизнь за чертой: перспективы духовной реальности». Мы с моей коллегой перевели их на русский язык, и они свободно доступны в интернете для всех желающих.

– Артем Валерьевич, как возникла наука о Тонком мире, и кто был первым исследователем феномена электронного голоса и инструментальной транскоммуникации?

– Инструментальная транскоммуникация (ИТК) возникла как самостоятельное направление исследований, вытекающее из т.н. «феномена электронного голоса» в 60-х годах XX столетия. Первым из известных людей, обнаруживших это явление, был шведский кинопродюсер, художник и музыкант Фридрих Юргенсон. Записывая на магнитофон голоса птиц в лесу, он обратил внимание на то, что на плёнке, кроме всего прочего, присутствовали неизвестные голоса. Его поразило то обстоятельство, что некоторые из них обращались лично к нему. Один из голосов назвал его «Фридель» – так в далёком детстве обращалась к нему только его мать. В момент записи он был в полном одиночестве, так что «голоса» не могли прийти из банальных земных источников. Заинтересовавшись, он обнаружил, что может воспроизвести это явление в разных местах и обстоятельствах, что и было им успешно продемонстрировано. Личности, заявившие о себе на его записях, множество раз называли себя ушедшими людьми, оставившими земной план Бытия. Среди них были как его родственники, так и достаточно известные исторические личности. Свой опыт Юргенсон изложил в книге «Радиоконтакт с потустороним миром», вышедшей в конце 60-х (русский перевод увидел свет в издательстве «Эксмо» относительно недавно, в 2011 году).

Чуть позже данным феноменом заинтересовался Константин Раудиве, профессор университета Упсалы. Проделав ряд тестов, он обнаружил, что и сам может делать подобные записи. Для прослушивания голосов и анализа феномена им был приглашён ряд экспертов – инженеров, электронщиков, акустиков и т.д. Одна из серий экспериментов была проведена в экранированной лаборатории, свободной от любых посторонних наводок, но тем не менее, это не остановило проявление голосов. Результаты опытов были обобщены и изложены Раудиве в монографии «Прорыв», вышедшей в издательстве Колина Смита в 1971 году.

Позже, в 1985 году, исследователь из Германии Клаус Шрайбер научился получать изображения ушедших на телеэкране. Подробности его истории описаны в статье «Диалог с потусторонним миром».

Сами явления ФЭГ («феномен электронного голоса») и ИТК («инструментальная транскоммуникация») по сути являются разновидностями одного и того же феномена.

В случае с ФЭГ идёт приём одиночных голосов, характерными отличительными чертами которых являются их «отдалённое» звучание и короткая продолжительность. Например, может прийти фраза вроде «Привет, мам» или «Здравствуй, я здесь», произнесённая на магнитофонной плёнке или диктофонной записи узнаваемым голосом ушедшего родственника. Иногда он может звучать как «бесполый» или «синтетический» – это обстоятельство связано с тем, как «другая сторона» формирует этот сигнал.

Когда мы имеем дело с ИТК, обычно происходит более развёрнутое общение, нередко в режиме полноценного двустороннего диалога. В ИТК идёт приём информации от невидимых разумных собеседников – в голосовой, а также в фотографической, видео или текстовой форме.

Наиболее результативными западными исследователями ИТК в последних декадах XX века являлись Ганс Отто Кёниг (Германия), Адольф Хомс (Германия), Мэгги и Жюль Харш-Фишбах (Люксембург), Марчелло Баччи (Италия) и некоторые другие. Наиболее полно история и фактология данного направления изложена в книге Хильдегард Шефер «Мост между мирами», переведённой на русский язык, а также в монографии профессора Эрнста Зеньковского «Инструментальная транскоммуникация» (на немецком и английском).

Профессор Зеньковский, работая в университете Майнца и имея статус эксперта по связи при ЮНЕСКО, был лично знаком со всеми основными исследователями и контактёрами ИТК в Европе. Им были задокументированы сотни сообщений ИТК, носящие вполне ясный, разборчивый характер, наполненные содержательной и глубокой информацией, взрывающей рамки привычных обывательских представлений о жизни, смерти, человеческой природе и месте каждого из нас в этом мире.

«Вдействительности никто всерьёз не верит, что умрёт, каждый подсознательно убеждён в своём бессмертии»…

Зигмунд Фрейд.

– Расскажите пожалуйста немного об истории исследований транскоммуникации в нашей стране. Как и когда пришли исследования ФЭГ и ИТК в Россию?

– Говоря об истории ИТК в нашей стране, имеет смысл начать с 90-х годов – ведь именно тогда первые публикации на эту тему стали просачиваться в российскую печать. Именно знакомство с ними и вдохновило меня после окончания университета на практическое исследование данной темы. Первые же эксперименты с использованием обычной магнитолы убедили меня в том, что явление, безусловно, существует: на заданные мной вопросы имелась вполне конкретная осмысленная реакция, на сделанных записях много раз произносилось моё имя, и т.д.

Чтобы привлечь к решению существующих здесь задач как можно более широкий круг единомышленников, в 2004 году мной и несколькими моими коллегами (Игорем Коншиным, Владимиром Ефимуком, Алексеем Светловым) была создана Российская ассоциация инструментальной транскоммуникации (РАИТ), а позже – и её онлайн-сообщество, объединившее многих исследователей и практиков ИТК из России и ближнего зарубежья. К нам стали присоединяться всё новые люди, вышли мои первые статьи и переводные материалы. Вместе с ещё одним моим коллегой, инженером-связистом Алексеем Андриановым, мы открыли первую российскую лабораторию ИТК, где постепенно стал реализовываться целый ряд проектов – как идейно близких с западными, так и не имеющих известных аналогов. Это дало нам понимание того, на что здесь следует обратить особое внимание, а какие факторы являются второстепенными.

Имеющиеся наблюдения и конкретный практический опыт заставили нас отойти от чисто инженерного и «технарского» понимания данного феномена. Нам пришлось признать, что ведущую роль в таких контактах играет вовсе не сложность аппаратуры, но человек, сидящий за устройством и выполняющий роль связующего звена. По существу, ИТК – это своеобразный «конвертер» процессов разной природы, где на одном «конце» лежит чисто психическая или духовная составляющая, на другом же – физические проявления в виде сигналов, несущих с собой голоса или образы.

Феномен электронного голоса

Несмотря на упомянутую «привязанность» контактов к человеку (оператору), в результате исследований, выполненных участниками нашего сообщества, на базе имеющихся звуковых редакторов стали появляться методы ИТК, доступные для широкого круга людей. Это прежде всего – мультитрековый, прямой, хорус-метод. К преимуществам разработанных нами компьютерных методов можно отнести их простоту, наглядность, удобство работы с полученными материалами, а также надёжность в их сохранении. Потом появились и другие методы, в частности, описанные в моей подробной книге «За гранью видимого», вышедшей в издательстве «Ридеро» в 2018 году.

– Артем Валерьевич, занимаетесь ли вы контактами с ушедшими близкими тех людей, которые к вам обращаются, а также расследованием каких-либо «резонансных» дел?

– Когда ко мне обращается человек, потерявший близкого друга или родственника, я прежде всего советую ему поглубже познакомиться с тематикой, даю ссылки на существующие методы ИТК, изложенные у нас на сайте. Иногда этого достаточно, чтобы человек поменял своё мировоззрение и вышел из тупика, навязанного обывательскими невежественными взглядами на жизнь, нередко выдаваемыми за «норму». Если выпадает личное общение, я по мере возможностей помогаю моим знакомым освоить сам процесс контакта – ведь по сути для этого достаточно ноутбука со звуковой картой. Но как таковыми сеансами связи с ушедшими близкими «на заказ» я не занимаюсь – к сожалению, на это не хватает ни времени, ни сил. Кроме того, мой менталитет учёного и исследователя скорее ориентирован на рациональные аспекты. Мир эмоций, честно скажу, по большей части не моя стихия. То же касается и каких-либо нашумевших случаев. Впрочем, люди, пользующиеся каналами ИТК и получающие связную информацию подобного сорта, имеют полную свободу выложить её в нашей группе и тем самым сделать её доступной для других. Некоторые наиболее выразительные примеры такого рода, в том числе сбывшиеся прогнозы, я привожу в моей книге.

– Среди сообщений в литературе и в вашей группе фигурируют и снимки из Тонкого мира. Выходит, оттуда можно получать и образы?

– Да, как я уже упоминал выше, первые снимки подобного рода получил в 1985 – 1988 годах германский исследователь Клаус Шрайбер, используя обычный телевизор с видеокамерой и регистрирующее устройство (видеорекордер). В честь него этот метод был назван «Методом Шрайбера». Ему удалось принять как движущиеся, так и статичные изображения своих ушедших родственников и друзей. Существуют и другие достаточно несложные методы получения изображений: водный метод, метод нейрографии и метод спектрографии. Стоит помнить, что всем этим не стоит заниматься «наобум»: грамотный исследователь переходит на данную ступень, когда у него уже установлен канал ФЭГ или ИТК в голосовой форме, и он знает, с кем именно связывается и чьё изображение желает получить. Многие примеры таких результатов приводятся в моей книге «За гранью видимого».

Готовясь к интервью, я прочитал немало материалов по ИТК и обратил внимание на то, что далеко не все сообщения из Тонкого мира несут в себе добро и позитив. Кто именно эти «злые» сущности?

Как я уже говорил выше, Тонкий мир разделён на множество «ступеней» в зависимости от уровней сознания индивидуумов, которые их населяют. Так же как наш мир состоит далеко не только из «светлых» личностей, то же касается и мира иного. Эти «низшие» уровни нередко проявляют себя на связи, поскольку особенно легко доступны с нашего нынешнего положения. Потому требуется техника безопасности и трезвый ум, чтобы незадачливый исследователь не попался на крючок избыточных ожиданий, легкомыслия и экзальтированного легковерия. Но не должно быть и обратного – параноидальных страхов, негативного отношения к самой связи между мирами. По аналогии с другими областями знаний здесь должен применяться взвешенный, сбалансированный подход.

– Сколько исследователей Инструментальной транскоммуникации в мире?

– Тех, кого можно назвать экспертами в этой области – то есть учёных, профильных специалистов, наверное, приблизительно несколько десятков. Само же сообщество ИТК и ЭГФ, состоящее из людей, применяющих ту или иную форму технической коммуникации с Тонким миром, насчитывает в мире многие десятки тысяч. Это вполне нормально, т.к. число разработчиков той или иной технологии всегда на порядки меньше тех, кто ей пользуется.

– Артем Валерьевич, что вы можете сказать тем людям, которые, несмотря ни на что, скептически относятся к вашим исследованиям?

– Наши знания о мире не есть нечто застывшее, статичное, они претерпевают постоянные изменения. История знает немало примеров, когда глупое отрицательство, невежество, псевдоскептицизм сыграли крайне негативную роль для человечества. Я призываю таких людей не держаться за явно отжившие представления, перестать выборочно игнорировать факты и раскрыться навстречу той более широкой реальности, которая находится рядом с нами. По сути её неотъемлемой частью является каждый из нас, независимо от того, во что именно он верит.