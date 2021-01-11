 

Стала известна стоимость проезда по ЦКАД-4

11.01.2021, 23:42, Новости дня
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Стоимость проезда по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) составит в среднем 2,5–5 рублей за 1 км, сообщил «Автодор».

Проезд по открывшемуся в декабре 2020 года участку станет платным с12 января. По постоплате стоимость составит в среднем 5 рублей, «с транспондером – в зависимости от протяженности поездки – от 2,5 до 4 рублей». Речь идет о четвертом пусковом комплексе от М-7 «Волга» до М-4 «Дон», передает ТАСС.

Для легковых автомобилей при оплате по факту или по предварительной покупке билета тариф составит 470 рублей, «при проезде по транспондеру Т-pass – 235 рублей, то есть со скидкой в 50%». «Для автомобилистов, которые едут по участкам ЦКАД-3 и ЦКАД-4, например, за проезд без транспондера от М-10 «Россия» до М-4 «Дон», нужно будет заплатить 1 тыс. рублей, по транспондеру – 500 рублей», – сказали в «Автодоре». Штраф за нарушения – 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5 тыс. для грузовых. На ЦКАД-4 нет шлагбаумов на въезде, оплата списывается автоматически с баланса транспондера или же фиксируется транзакция по госномеру.

Напомним, основная функция ЦКАД – создать в европейской части страны нормальный торговый путь. Москва и область находятся на пересечении различных торговых путей, на ЦКАД можно создавать склады и распределительные центры на пересечении крупнейших магистралей. Кроме того, кольцевая дорога позволит полноценно включить Московскую и соседние с ней области в так называемые Международные транспортные коридоры.



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