 

Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала поклонникам редкое фото двухлетнего сына

11.01.2021, 23:06, Разное
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Анна Кошмал опубликовала в микроблоге Instagram редкое фото своего двухлетнего сына Михаила. Звезда «Сватов» сейчас проводит новогодние каникулы с семьей в Египте на курорте Шарм-Эль-Шейх.
Актриса очень редко публикует снимки со своим ребенком, поэтому поклонники обрадовались, что у них появилась возможность увидеть мальчика. Лицо Миши Анна Кошман не показала, как так наследник спрятал его в плетеном кресле. Фолловеры предположили, что двухлетний Михаил чем-то расстроен, и спросили об этом у артистки. Также в комментариях предположили, что ребенок просто сонный и не хочет просыпаться. Тем более, звезда «Сватов» подписала фотографию «сладкое теплое утро», намекая на интересное пробуждение сына. Поклонники пожелали знаменитости и ее семье прекрасного отдыха и удачи.

Исполнительница роли Жени Ковалевой вышла замуж еще в 2017 году, но сведения о своем супруге скрывает. Недавно она впервые показала их совместное фото, но лица избранника все равно не видно. Анна Кошмал поздравила мужа Ивана с третьей годовщиной свадьбы, опубликовав фотографию с торжества. Актриса запечатлена в белоснежном платье, а ее супруг – в классическом черном костюме. Подписчики написали, что молодожены были на свадьбе очень красивыми.

Когда Анна Кошмал вспоминает о съемках в «Сватах», она еле сдерживает слезы. По словам артистки, этот опыт дал ей «слишком много». Она призналась, что не ожидала такого поворота судьбы и популярности, которая обрушилась. Из-за пандемии съемочный процесс седьмой части популярного сериала вынуждены были приостановить. Работа заморожена минимум до лета этого года.



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