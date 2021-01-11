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11.01.2021, 22:36, Разное
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Глава Минпечати Чечни заявил, что мечеть в Грозном назовут в честь Рамзана Кадырова против его воли.

В Грозном началось строительство мечети, которую назовут в честь главы республики Рамзана Кадырова. С такой инициативой выступили жители региона, пояснил агентству РИА Новости министр печати Чечни.

«Жители… уже давно и активно обращались к властям и духовенству республики с просьбой дать мечети имя Рамзана Ахматовича, хотя сам он выступал категорически против этого… У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете», — рассказал он.

Согласно проекту, мечеть, расположенная в поселке Олимпийский города Грозный, включает четыре минарета. Как уточняет местное издание «Грозный.Информ», одновременно там могут находиться до 2 тысяч человек.

Как подсчитала Русская служба «Би-би-си», на сегодняшний день в Чечне более 3 сотен объектов названы в честь Рамзана Кадырова и членов его семьи. В том числе, именем его 15-летнего сына назвали открытый в конце декабря спорткомплекс в селе Бачи-Юрт.

Источник: Новая газета



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